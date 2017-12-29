Как купить подарки без очередей и давки

До Нового года осталось каких-то три дня. Но в спешке, пытаясь закончить рабочие дела, многие самарцы так и не успели купить подарки своим родным и близким. Это не страшно, ведь на это дело есть еще по крайней мере два выходных.

Во многих самарских торговых центрах в декабре начали свою работу новогодние ярмарки. Как правило, они работают до конца праздников - до 8 января. Здесь можно найти новогодние сувениры, сладости, эксклюзивные елочные украшения, игрушки для детей и множество других интересных подарков. Все это звучит очень неплохо. Но, с другой стороны, мы все прекрасно понимаем, какая толкотня будет твориться в магазинах в грядущий уик-энд.

Помочь нуждающимся просто. Просто подарите им свои вещи Жителям Самары ничто человечное не чуждо. Многие из нас стремятся оказать посильную помощь малоимущим. Кто-то сотрудничает с благотворительными фондами, кто-то помогает детским домам. Одни жертвуют деньги, другие готовы передать в дар столь необходимые длякого-то вещи, технику, продукты и т. д.

Конечно, некоторые самарцы заказали подарки заранее, через интернет-магазины. Правда, и тут даже самые продуманные рискуют остаться ни с чем. Дело в том, что в последний месяц россияне жалуются на задержки посылок с китайских сайтов. "Перед Новым годом всегда "шляпа", мне как-то пару месяцев посылка шла", - пишут интернет-пользователи на форумах. И тут приходится уповать на его величество случай: дойдет к 31 декабря или нет?

Впрочем, вовсе необязательно ждать у моря погоды: найти отличный новогодний подарок и тут же получить его на руки можно с помощью "Исковика". Здесь этому посвящен целый раздел "Праздники и подарки", где можно отыскать не только занятную вещицу, которую не стыдно будет кому-нибудь подарить.

Например, в разделе "Праздники и подарки" можно найти новогодние костюмы Деда Мороза и Снегурочки. А для желающих поностальгировать есть предложения о продаже советских пластиковых статуэток этих сказочных героев - такие можно поставить под елку и вспомнить детство. В качестве небольших подарков здесь можно приобрести винтажные брелоки, изделия ручной работы или, как вариант, оригинальную шариковую ручку Xiaomi по выгодной цене. Подарок для любимой можно найти в разделе "Красота и здоровье" - здесь много предложений о продаже туалетной воды. "Тот самый" подарок для мужчин можно поискать в разделе "Электроника". Например, влагостойкая колонка JBL Charge 3 стоит здесь гораздо дешевле, чем в магазинах электроники.

Подарки для детей найдутся в разделе "Детские товары". Можно выбрать категорию "Игрушки и игры", и перед вами высветится порядка сотни объявлений, среди которых - и настольные игры, и наборы для девочек, и мягкие игрушки, и прочее.

Чтобы выгодно купить эти или другие вещицы, нужно зарегистрироваться на сайте - это можно сделать менее чем за минуту с помощью кода подтверждения, который приходит по SMS. Также зайти на "Исковик" под своим именем можно через соцсети. Затем нужно выбрать понравившееся вам предложение, нажать на кнопку "Показать номер" и, соответственно, договориться с автором объявления о деталях сделки.

Где в Самаре найти качественный мед Мед - продукт уникальный. Это натуральная биологически активная добавка, содержащая массу полезных веществ. Некоторые даже утверждают, что это вечный продукт, так как может храниться бесконечно долго (но, наверное, мало кто в реальности это проверял). Тем не менее в России мед является почти национальным брендом.

К слову, искать подарки на сервисе не обязательно вручную, если вы точно знаете, чего хотите. Сервис обладает уникальной функцией синхронизации схожих между собой запросов и предложений. К примеру, если вы хотите купить определенную вещь, вам нужно, подавая объявление, выбрать кнопку "Желание", заполнить поля категории и графу с ценой. В соответствии с заданными параметрами, сервис автоматически будет выдавать вам сообщения о найденных совпадениях - предложениях с теми же параметрами. Точно так же система работает и в обратную сторону: задаете параметры предложения - получаете подходящее вам объявление-"желание".

Таким образом, вовсе не обязательно тратить время на долгие блуждания по магазинам в поисках необычных вещиц или устраивать дежурства возле почтового ящика. Хорошие новогодние подарки можно найти и на "Исковике".