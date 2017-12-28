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Общество

В Самаре в новогоднюю ночь на площади Куйбышева пройдут праздничные гулянья

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Праздничная программа на площади имени В.В.Куйбышева в ночь с 31 декабря на 1 января начнется в 22:00 и будет посвящена предстоящему чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™.

Вместе с самарцами и гостями города встречать новый год будет и официальный талисман чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ - Волк Забивака™. У всех желающих будет возможность сделать памятное фото с ним.

Ведущими праздника станут послы Самары - музыкант Сергей Войтенко и телеведущий Евгений Савин.

На главной площади Самарской области выступят популярные самарские коллективы: "Лаборатория музыки", ансамбль народной песни "Добро", хореографических коллективов "Волжские узоры", "Tolento", театр "Пластилиновый дождь". Гостей праздника ждут веселые конкурсы и викторины от ведущих, призы и подарки.

Ровно в полночь по самарскому времени, после трансляции поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина, ночное небо над площадью Куйбышева раскрасит праздничный фейерверк.

Напоминаем, в целях обеспечения общественной безопасности вход на площадь имени В.В.Куйбышева в новогоднюю ночь будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты.

Вниманию автомобилистов! Ближайшие к площади улицы - ул. Чапаевская от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской и ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе - будут закрыты для общественного и личного транспорта с 13 часов 31 декабря до 8 часов утра 1 января. 

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