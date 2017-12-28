В Самаре выбрали Предпринимателя года

В среду, 27 декабря, в КРЦ "Звезда" состоялось вручение премии федеральной программы "Ты - предприниматель" в Самарской области. На мероприятии наградили лучших бизнесменов в девяти номинациях и выбрали Предпринимателя года.

В губернии программа работает с 2015 года. Руководитель федеральной программы "Ты - предприниматель" в Самарской области Эвелина Прутская рассказала, что за это время были вовлечены в работу программы более 9 тыс. человек, из которых 4 тыс. стали гостями образовательных проектов или прошли обучение. По итогам работы было зарегистрировано 350 проектов молодых предпринимателей.

В 2017 г. площадок, на которых реализуется программа, стало больше - к Самаре присоединились Тольятти, Сызрань и Чапаевск. Врио вице-губернатора - министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко сообщил, что в следующем году планируется добавить еще две - Жигулевск и Кинель.

"Наша задача - посредством онлайн-площадок и дистанционного присутствия вовлечь в работу ребят из всех муниципалитетов, потому что не все могут доехать до Самары. Мы хотим дойти до каждого молодого человека, который хочет стать предпринимателем", - подчеркнул он.

Александр Кобенко рассказал, что работа ведется не только со студентами и выпускниками вузов, но и со старшеклассниками.

"В этом году мы взаимодействовали с 14 школами. Школьников учат базовым вещам в экономике и тому, что такое предпринимательство и с чего нужно начинать. Мы видим хороший отклик: уже второй год проходит конкурс бизнес-идей старшеклассников", - отметил глава минэкономразвития.

В этом году в рамках программы "Ты - предприниматель" молодые бизнесмены соревновались в девяти номинациях: "Food-проекты", "Красота и здоровье", "Мода и дизайн", Best Seller, "Услуги", "Медиапроекты", "Образование", "Производство" и "Отдых и развлечения". Лучшего в своем направлении выбирали все желающие на официальном сайте программы www.molpred63.ru. Голосование было открыто за две недели до вручения премии.

Общее число номинантов составило 45 человек. В их числе - владелица сети мастерских и шоу-рума "Рук не хватает" Валерия Володина.

"Я начинала мастером по маникюру и спустя некоторое время решила основать свой бизнес. В моей сфере основной "подводный камень" - это качество выполненных работ. Найти хорошего специалиста - это как найти иголку в стоге сена", - рассказала она.

Валерия Володина отметила, что особых проблем при ведении бизнеса не испытывает.

"Я много раз слышала жалобы о том, что кто-то чем-то недоволен. Я - не такой человек, меня все устраивает: я все делаю сама, а моя страна, область и город дают все возможности для этого", - подчеркнула она.

Участие в таком конкурсе для Валерии - это уверенность в том, что если "это получило какой-то отклик, значит, все было проделано так, как нужно".

По итогам голосования победителями стали: в номинации "Медиапроекты" - Сергей Ивошин (видеостудия ER-PRODUCTION), "Образование" - Зухра Лушникова (проект частного детского сада-пансионата "Прыг Скок"), "Отдых и развлечения" - Михаил Мухоед (сеть квестов для детей Quest Kids453), "Best seller" - Мария Ермакова (проект "Сахарный поссум" - магазин товаров для экзотических животных), "Food-проекты" - Алексей Филиппов ("Кофе с собой" Coffee break), "Мода и дизайн" - Анастасия Мосеева ("Магия букета"), "Услуги" - Геннадий Богаткин ("Прокат легковых автомобилей" и "Красота и здоровье" - Валерия Володина ("Рук не хватает"). "Предпринимателем года" стал Сергей Ивошин.

Призеры получили статуэтки и памятные призы от партнеров программы, а победитель премии "Предприниматель года" - поездку на Российский Бизнес-Форум "Атланты" и сертификат на бонусное банковское обслуживание от партнеров программы.