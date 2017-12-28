16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На "Дне" открыли скульптурную композицию "Жигулевское пиво" Самарцы увидят новогоднее обращение президента в полночь по местному времени Большеглушицкий район внесен в "Книгу рекордов России" Семеро участников конкурса "Лидеры России" из Самарской области вышли в финал В Самаре в новогоднюю ночь на площади Куйбышева пройдут праздничные гулянья

Общество

Семеро участников конкурса "Лидеры России" из Самарской области вышли в финал

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 95
Версия для печати

В четверг, 28 декабря, были объявлены итоги полуфинала Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" в Приволжском федеральном округе, который проходил с 15 по 18 декабря в Самаре и Нижнем Новгороде.

Из 30 финалистов Приволжского федерального округа семь человек представляют Самарскую область, восемь человек - Нижегородскую область, пятеро - Татарстан, четыре человека - Пермскую область, по два человека - Республику Башкортостан и Удмуртскую Республику и по одному человеку - Республику Марий Эл и Чувашскую Республику.

Еще несколько участников от ПФО смогут пройти в итоговый этап конкурса по федеральному рейтингу, когда станут известны итоги полуфиналов во всех федеральных округах.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 26 декабря 2017 10:35 Новый генплан и ПЗЗ Самары презентуют жителям в начале 2018 года

Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

Денис Тихонов 17 декабря 2017 12:52 Штатная работа самарской НФС-2 восстановлена

где её вернули?как не было воды так и нет

Иусов Иусов 15 декабря 2017 08:45 Прививка от нетолерантности: этнический фестиваль в Самаре

ну вот, хоть здесь редактор нормальный.

Александра Будаева 14 декабря 2017 13:30 Слухи о смерти лебедей из парка Металлургов оказались ложными

Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)

Фото на сайте

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Рейд против незаконной продажи фейерверков

Рейд против незаконной продажи фейерверков

Самарские школьники отправились на новогоднее представление в Кремле

Самарские школьники отправились на новогоднее представление в Кремле

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31