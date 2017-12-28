Семеро участников конкурса "Лидеры России" из Самарской области вышли в финал

В четверг, 28 декабря, были объявлены итоги полуфинала Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" в Приволжском федеральном округе, который проходил с 15 по 18 декабря в Самаре и Нижнем Новгороде.

Из 30 финалистов Приволжского федерального округа семь человек представляют Самарскую область, восемь человек - Нижегородскую область, пятеро - Татарстан, четыре человека - Пермскую область, по два человека - Республику Башкортостан и Удмуртскую Республику и по одному человеку - Республику Марий Эл и Чувашскую Республику.

Еще несколько участников от ПФО смогут пройти в итоговый этап конкурса по федеральному рейтингу, когда станут известны итоги полуфиналов во всех федеральных округах.