Травматолога-ортопеда из горбольницы Чапаевска подозревают в получении взятки

В среду, 27 декабря, в отношении 52-летнего врача травматолога-ортопеда Центральной городской больницы Чапаевска возбудили уголовное дело по факту получения взятки в значительном размере, сопряженного с вымогательством — п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, сообщили в прокуратуре Самарской области.
Как сообщили в надзорном ведомстве, по версии следствия, в декабре 2017 г. в травматологическое отделение медицинского учреждения обратилась престарелая женщина с закрытым многооскольчатым переломом правого плеча. Но за квалифицированную медицинскую помощь и комплексное лечение врач потребовал от ее дочери 50 тыс. рублей.
При этом медицинский работник сказал женщине, что в противном случае ее матери плохо окажут помощь, что повлечет осложнения и ухудшение ее здоровья. Об этом женщина сообщила в сотрудникам отдела УФСБ России по Самарской области в Чапаевске, которые 21 декабря задержали врача при получении взятки.
Постановление о возбуждении уголовного дела прокуратура Чапаевска признала законным. Сейчас расследование ведет СО по Чапаевску областного СУ СК России. Ход расследования контролирует прокуратура Чапаевска.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?