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Преступления Происшествия

Травматолога-ортопеда из горбольницы Чапаевска подозревают в получении взятки

ЧАПАЕВСК. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 27 декабря, в отношении 52-летнего врача травматолога-ортопеда Центральной городской больницы Чапаевска возбудили уголовное дело по факту получения взятки в значительном размере, сопряженного с вымогательством — п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Как сообщили в надзорном ведомстве, по версии следствия, в декабре 2017 г. в травматологическое отделение медицинского учреждения обратилась престарелая женщина с закрытым многооскольчатым переломом правого плеча. Но за квалифицированную медицинскую помощь и комплексное лечение врач потребовал от ее дочери 50 тыс. рублей.

При этом медицинский работник сказал женщине, что в противном случае ее матери плохо окажут помощь, что повлечет осложнения и ухудшение ее здоровья. Об этом женщина сообщила в сотрудникам отдела УФСБ России по Самарской области в Чапаевске, которые 21 декабря задержали врача при получении взятки.

Постановление о возбуждении уголовного дела прокуратура Чапаевска признала законным. Сейчас расследование ведет СО по Чапаевску областного СУ СК России. Ход расследования контролирует прокуратура Чапаевска.

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