В Октябрьском районе Самары обнаружили игорное заведение

В Самаре полиция ведет доследственную проверку по факту незаконной игорной деятельности, которую ранее сотрудники прокуратуры обнаружили в Октябрьском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным надзорного ведомства, в помещении гостиницы "Октябрьская" в доме № 209 на ул. Авроры находились 19 мониторов, четыре системные платы и другое оборудование для выхода в интернет, с помощью которого велись азартные игры. Также правоохранители изъяли более 44 тыс. рублей.