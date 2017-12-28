В Октябрьском районе Самары обнаружили игорное заведение

В Самаре полиция ведет доследственную проверку по факту незаконной игорной деятельности, которую ранее сотрудники прокуратуры обнаружили в Октябрьском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По данным надзорного ведомства, в помещении гостиницы "Октябрьская" в доме № 209 на ул. Авроры находились 19 мониторов, четыре системные платы и другое оборудование для выхода в интернет, с помощью которого велись азартные игры. Также правоохранители изъяли более 44 тыс. рублей.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?