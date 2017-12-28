Самарца обвиняют в попытке дать взятку полицейскому

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя И., подозреваемого в покушении на дачу взятки должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, 20 октября 2017 г. И. в машине на ул. Севастопольской передал 15 тыс. руб. оперуполномоченному отделения по выявлению и раскрытию преступлений по Кировскому району отдела ЭБиПК УМВД России по Самаре. Мужчина хотел, чтобы правоохранитель закрыл глаза на то, что он продавал алкоголь без соответствующего разрешения, и не привлекал его к административной ответственности. Но полицейский от денег отказался, а самарца задержали на месте преступления.

Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.