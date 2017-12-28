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Музыка Культура

Определены первые стипендиаты программы "Импульс"

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттиазот, крупнейший производитель аммиака в России, благотворительный фонд "Небезразлично" и Тольяттинская филармония определили стипендиатов программы поддержки одаренных тольяттинских музыкантов "Импульс".

Лауреаты программы были выбраны по итогам рассмотрения конкурсной комиссией заявок претендентов и прослушивания предоставленных записей музыкальных произведений.

Из 10 соискателей - студентов дневных (некоммерческих) отделений государственных музыкальных высших учебных заведений и государственных музыкальных профессиональных образовательных учреждений Тольятти и Ставропольского района - были определены шесть стипендиатов. Ими стали Никита Анисимов (гитара), Дарья Абдулова (домра), Анастасия Баринова (домра), Дарина Бикмиева  (скрипка), Полина Сарбина (флейта) и Анна Изергина (фортепиано) - ей присуждена именная стипендия имени А.А.Александрова.  

Лауреатам "Импульса" в течение десяти месяцев 2017-2018 учебного года будет выплачиваться стипендия. Фонд стипендии был сформирован от продажи билетов на выступления известных в России и за рубежом исполнителей, концерты которых ежемесячно организует ТОАЗ при поддержке фонда "Небезразлично" и Тольяттинской филармонии.

В сентябре-декабре 2017 года в поддержку стипендии выступили актриса театра и кино, певица и автор песен Алена Биккулова, участники неоклассического дуэта Two Siberians (бывший "Белый острог"), старейший джазовый ансамбль нашей страны "Ленинградский диксиленд", испанский композитор, гитарист-виртуоз и певец Тоно Алкальде и российская аккордеонистка Евгения Попова.

"Дебютный год стипендиальной программы "Импульс" можно смело назвать успешным: проект вызвал интерес со стороны соискателей, программу поддержали знаменитые музыканты, а слушатели, которые приходили на посвященные "Импульсу" концерты, получили огромное удовольствие и расширили свой музыкальный кругозор. Уверена, что поддержка в форме стипендии даст молодым музыкантам нашего города дополнительный импульс к развитию себя как настоящих профессионалов и деятелей искусств", - отметила председатель стипендиальной комиссии "Импульса", заместитель генерального директора ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Юлия Петренко.

Директор  Тольяттинской филармонии Лидия Семенова сообщила, что предложение о партнерском участии в стипендиальной программе "Импульс", поступившее от корпорации "Тольяттиазот", "стало приятной неожиданностью".

"Предложенная форма сбора средств на программу выглядела необычно, поэтому сначала у нас возникали сомнения в успехе программы, - рассказывает она. - Но уже после первого концерта эти сомнения отпали, расчет на то, что горожане захотят поддержать талантливых музыкантов, оправдался. Уверена, что сейчас, когда появились первые стипендиаты, информация о программе "Импульс" будет распространяться шире как среди музыкантов, так и среди жителей Тольятти. И я с нетерпением жду 14 января, когда нынешние стипендиаты "Импульса" смогут продемонстрировать свое исполнительское  мастерство. Надеюсь, что январский  концерт-презентация станет отправной точкой в продолжении и развитии этого яркого проекта".

Исполнительный директор благотворительного фонда "Небезразлично" Светлана Лященко отметила значимость проекта в развитии культуры и искусств в Тольятти. "Уверена, что проект "Импульс", направленный на поддержку юных дарований, положительно повлияет на повышение уровня мастерства музыкантов и благотворно скажется на развитии культуры и искусств города Тольятти, что будет способствовать возрождению традиций "Золотого века", - считает она.

В наступающем году запланировано продолжение стипендиальной программы "Импульс", а 14 января в ДК "Тольяттиазот" состоится концерт из цикла "Зимний вечер у рояля", в котором выступят стипендиаты программы "Импульс", а также студенты и выпускники учебных заведений искусств Тольятти и Москвы. Вход на концерт бесплатный, начало - в 16:00.

Стипендиальная программа "Импульс" реализуется ПАО "Тольяттиазот" при поддержке благотворительного фонда "Небезразлично" в целях содействия развитию культурного потенциала Тольятти и поддержки талантливых и перспективных исполнителей. Участниками программы могут стать студенты и учащиеся музыкальных образовательных учреждений Тольятти и Ставропольского района. Стипендии назначаются на конкурсной основе по решению Экспертного совета. Информация о конкурсе на участие в Стипендиальной программе публикуется на сайте Благотворительного фонда "Небезразлично" и в сообществах "Тольяттиазот" в социальных сетях ВКонтакте и Facebook.

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