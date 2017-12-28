Большеглушицкий район внесен в "Книгу рекордов России"

Флагшток Большеглушицкого района совсем недавно внесен в "Книгу рекордов России" как "Самый высокий сельский флагшток" - 35 м.
Напомним, флагшток был установлен в парке на площади имени 60-летия Октября, и на нем реет Государственный флаг Российской Федерации. Установленная вертикальная стойка вошла в список рекордных флагштоков во всем мире и занимает 19 место.
Большую популярность высокие флагштоки приобрели в рамках всероссийского проекта "Знамя Победы", который продлится в нашей стране до 2020 года.
Флагшток установлен в соответствии с контрактом, заключенным между сельским поселением Большая Глушица и ООО "Вега Групп Регион". Данное начинание адресовано при поддержке сельхозтоваропроизводителей Большеглушицкого района будущему поколению.