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Общество

Большеглушицкий район внесен в "Книгу рекордов России"

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Флагшток Большеглушицкого района совсем недавно внесен в "Книгу рекордов России" как "Самый высокий сельский флагшток" - 35 м.

Напомним, флагшток был установлен в парке на площади имени 60-летия Октября, и на нем реет Государственный флаг Российской Федерации. Установленная вертикальная стойка вошла в список рекордных флагштоков во всем мире и занимает 19 место.

Большую популярность высокие флагштоки приобрели в рамках всероссийского проекта "Знамя Победы", который продлится в нашей стране до 2020 года.

Флагшток установлен в соответствии с контрактом, заключенным между сельским поселением Большая Глушица и ООО "Вега Групп Регион". Данное начинание адресовано при поддержке сельхозтоваропроизводителей Большеглушицкого района будущему поколению.

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