Tele2 представила социальный отчет за 2015-2016 годы

Tele2 опубликовала новый социальный отчет. Документ содержит информацию о деятельности компании в области корпоративной социальной ответственности за 2015-2016 годы. В отчетном периоде Tele2 продолжила поддержку социального предпринимательства, а также реализовала более 200 социальных проектов в регионах страны. В частности, в Самарской области компания реализовала масштабный проект в сфере образования.

Социальная политика является стратегически важным направлением деятельности Tele2. Компания рассматривает корпоративную социальную ответственность как возможность способствовать развитию различных областей жизни общества.

Эффективная и ответственная профессиональная деятельность позволяет компании поддерживать качество жизни потребителей и создавать для них новые возможности. Tele2 предлагает абонентам продукт без "звездочек" и скрытых условий, инновационные сервисы и клиентоориентированное обслуживание, гарантирует прозрачность бизнес-процессов и открытость в коммуникациях.

В 2015-2016 гг. Tele2 продолжила помогать фонду поддержки социальных инициатив в сфере детства "Навстречу переменам", с которым оператор сотрудничает с 2012 года. Оператор вместе с благотворительной организацией активно развивает социальное предпринимательство в России. При этом главным инструментом поддержки служит конкурс "Навстречу переменам".

В 2015 году во Всероссийском конкурсе "Навстречу переменам" приняли участие более 400 социальных предпринимателей, в 2016 году на него поступило 305 заявок. При поддержке Tele2 в различных регионах страны состоялось более 20 предварительных встреч с потенциальными заявителями. Пятьдесят человек приняли участие в обучающих семинарах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Десять социальных предпринимателей стали победителями конкурсов в 2015-2016 годах. Каждый из них получил финансовую помощь в размере 1,2 млн рублей на реализацию своего проекта и консультационную поддержку от фонда.

В различных регионах России компания инициирует и поддерживает партнерские проекты в области школьного, высшего и бизнес-образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы. В частности, Tele2 приобрела современное медицинское оборудование для Новозыбковской центральной районной больницы Брянской области, детского санатория "Амурский" в Хабаровском крае, детского реабилитационного центра в Иркутске, областной санаторной школы-интерната №28 в Ростове-на-Дону, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Радуга" в Ярцеве в Смоленской области. В Самарской области компания организовала серию обучающих уроков мобильной грамотности, которые посетили более 500 детей, отдыхавших в детских оздоровительных лагерях Самары, Тольятти и Новокуйбышевска.

Tele2 приветствует активное вовлечение сотрудников в социально полезную деятельность. Более 100 человек присоединились к организации конкурсов для социальных предпринимателей фонда "Навстречу переменам". Сотрудники Tele2 приняли участие в многочисленных образовательных и благотворительных проектах. Среди них - серия открытых лекций по основам мобильного интернета в Архангельске, обучающий курс для детей-сирот из Усольского детского дома в Иркутске, акция "Помоги собраться в школу" для детей из малообеспеченных и многодетных семей на Дальнем Востоке, "Неделя добра" в Нижнем Новгороде и многие другие.

За два года Tele2 стала инициатором и участником множества программ и акций по поддержке малого и среднего предпринимательства в регионах. Так, компания провела ряд социально значимых фестивалей "ЧестФест", которые объединили молодых предпринимателей, сотрудников и горожан. В целом их посетили более 178 тыс. человек в 16 городах России.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

- В 2015-2016 годах Tele2 совершила беспрецедентный в истории телеком-отрасли рывок. Компания стала полноправным федеральным оператором и вышла на принципиально новый уровень развития. Очень важно, что в эту эпоху глобальных перемен мы сохранили приверженность ответственному ведению бизнеса, наши ценности и стремление сделать окружающий мир лучше. Отличные результаты в области социального инвестирования говорят о том, что наши цели и ценности разделяют очень многие. Впереди - новые вызовы и новые свершения. Надеемся, что все вместе мы сможем сделать еще больше добрых дел.