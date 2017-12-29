Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

В пятницу, 29 декабря, правительство Российской Федерации опубликовало распоряжение, согласно которому 21 ведущему вузу страны выделено 9,908 млрд рублей.
Российские вузы получат средства для повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, добиться более высоких позиций в международных рейтингах.
Деньги на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2018 г. и выделяются в рамках приоритетного проекта "Вузы как центры пространства создания инноваций".
Ведущие российские университеты были отобраны по итогам конкурса. Участниками конкурса были подготовлены соответствующие "дорожные карты". Поддержка за счет федерального бюджета будет оказываться дифференцированно, в зависимости от результатов выполнения этих "дорожных карт".
В 2018 г. Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева получит 134,8 млн руб. как вуз третьей группы.
Напомним, что в 2016-2017 гг. Самарский университет входил во вторую группу вузов (по семь университетов в каждой группе). Финансирование из федерального бюджета составляло в 2017 г. 482,2 млн рублей.
Последние комментарии
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!