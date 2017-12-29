Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

В пятницу, 29 декабря, правительство Российской Федерации опубликовало распоряжение, согласно которому 21 ведущему вузу страны выделено 9,908 млрд рублей.

Российские вузы получат средства для повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, добиться более высоких позиций в международных рейтингах.

Деньги на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2018 г. и выделяются в рамках приоритетного проекта "Вузы как центры пространства создания инноваций".

Ведущие российские университеты были отобраны по итогам конкурса. Участниками конкурса были подготовлены соответствующие "дорожные карты". Поддержка за счет федерального бюджета будет оказываться дифференцированно, в зависимости от результатов выполнения этих "дорожных карт".

В 2018 г. Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева получит 134,8 млн руб. как вуз третьей группы.

Напомним, что в 2016-2017 гг. Самарский университет входил во вторую группу вузов (по семь университетов в каждой группе). Финансирование из федерального бюджета составляло в 2017 г. 482,2 млн рублей.