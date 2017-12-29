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Образование Общество

Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 29 декабря, правительство Российской Федерации опубликовало распоряжение, согласно которому 21 ведущему вузу страны выделено 9,908 млрд рублей.

Российские вузы получат средства для повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, добиться более высоких позиций в международных рейтингах.

Деньги на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2018 г. и выделяются в рамках приоритетного проекта "Вузы как центры пространства создания инноваций".

Ведущие российские университеты были отобраны по итогам конкурса. Участниками конкурса были подготовлены соответствующие "дорожные карты". Поддержка за счет федерального бюджета будет оказываться дифференцированно, в зависимости от результатов выполнения этих "дорожных карт".

В 2018 г. Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева  получит 134,8 млн руб. как вуз третьей группы. 

Напомним, что в 2016-2017 гг. Самарский университет входил во вторую группу вузов (по семь университетов в каждой группе). Финансирование из федерального бюджета составляло в 2017 г. 482,2 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Задворнов 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

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Елена Алимова 09 декабря 2017 15:44 Прокуратура: "Есть информация, что к чистке унитазов в самарском детсаду привлекали четверых детей"

Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.

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Татьяна Гугуева 09 октября 2017 09:09 В Самаре проходит Всероссийский фестиваль науки

Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!

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