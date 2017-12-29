"Крылья Советов" подписали форварда Александра Соболева

В пятницу, 29 декабря, 20-летний форвард "Томи" Александр Соболев переходит в "Крылья Советов", сообщает пресс-служба самарского клуба.
Новичок самарцев накануне успешно прошел медосмотр в Москве и сегодня оформил все документы на переход в "Крылья".
Контракт с нападающим рассчитан на четыре года. Соболев присоединится к своей новой команде 16 января в Москве перед первым сбором.
Александр Соболев провел за "Томь" 40 официальных матчей в различных турнирах и забил 12 мячей.
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