У жителя Новокуйбышевска украли деньги, накопленные на лечение тещи

Житель пос. Маяк в Новокуйбышевске сообщил в полицию, что из его квартиры пропали 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина живет с матерью жены, которая тяжело больна и является инвалидом. Зять ухаживает за ней. Мужчина долго копил деньги для дальнейшего лечения женщины.

Как выяснилось, в день кражи у пострадавшего были гости, они вместе выпивали. Правоохранители опросили всех присутствовавших.

Одна из гостей призналась полицейским, что похитила деньги. 40-летняя подозреваемая живет в соседнем доме с потерпевшим. Во время застолья хозяин квартиры сообщил о накопленных средствах и показал, что хранит их под подушкой. Женщина решила забрать деньги, но за прошедшее время потратить их не успела. Похищенное вернули владельцу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.