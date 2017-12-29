У жителя Новокуйбышевска украли деньги, накопленные на лечение тещи

Житель пос. Маяк в Новокуйбышевске сообщил в полицию, что из его квартиры пропали 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Мужчина живет с матерью жены, которая тяжело больна и является инвалидом. Зять ухаживает за ней. Мужчина долго копил деньги для дальнейшего лечения женщины.
Как выяснилось, в день кражи у пострадавшего были гости, они вместе выпивали. Правоохранители опросили всех присутствовавших.
Одна из гостей призналась полицейским, что похитила деньги. 40-летняя подозреваемая живет в соседнем доме с потерпевшим. Во время застолья хозяин квартиры сообщил о накопленных средствах и показал, что хранит их под подушкой. Женщина решила забрать деньги, но за прошедшее время потратить их не успела. Похищенное вернули владельцу.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?