В Самарской области зафиксировали экстремально высокую температуру воздуха

В четверг, 28 декабря, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, сообщают в Приволжском УГМС.

В поселке Авангард столбик термометра в этот день поднялся до отметки +3,4°С. Предыдущий температурный максимум здесь зафиксировали в 2010 году. Тогда температура воздуха составляла +2,9°С.