В Самарской области зафиксировали экстремально высокую температуру воздуха

В четверг, 28 декабря, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, сообщают в Приволжском УГМС.
В поселке Авангард столбик термометра в этот день поднялся до отметки +3,4°С. Предыдущий температурный максимум здесь зафиксировали в 2010 году. Тогда температура воздуха составляла +2,9°С.
Последние комментарии
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.