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Общество

В Самарской области зафиксировали экстремально высокую температуру воздуха

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 28 декабря, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, сообщают в Приволжском УГМС.

В поселке Авангард столбик термометра в этот день поднялся до отметки +3,4°С. Предыдущий температурный максимум здесь зафиксировали в 2010 году. Тогда температура воздуха составляла +2,9°С.

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