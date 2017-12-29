При тушении пожара на ул. Вольской из дома эвакуировали 11 человек

В четверг, 28 декабря, в 21:48, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в квартире на ул. Вольской в Советском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 2 кв. м.

15 человек, используя три единицы техники, полностью ликвидировали пожар в 22:00.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что во время тушения из здания эвакуировали 11 человек. Данных о пострадавших нет.

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.