В регионе завершается подготовка инфраструктуры к ЧМ

В настоящее время введены в эксплуатацию три тренировочные площадки: "Восход", "Энергия" и "Металлург". Базы команд готовы на 99% ("Крылья Советов") и на 87% ("Русская охота").
Кроме того, приведены в порядок фасады зданий, парки, скверы, функционирует новый пассажирский терминал аэропорта Курумоч. Информация об этом размещена 29 декабря на сайте областного правительства.
В настоящее время модернизируются городские больницы, а в марте 2018 г. в Самаре будет введена первая пятизвездочная гостиница Lotte.
Ведутся работы на территории, прилегающей к стадиону: введены в эксплуатацию новая электроподстанция, котельная, инженерные сети, водовод, коллектор бытовой канализации и локальные очистные сооружения. Строятся новое пожарное депо и здание МВД, их готовность составляет 75% и 85%, соответственно.
Завершено строительство улицы Арена-2018, Волжский - аэропорт Курумоч, Московское шоссе. Улица Дальняя готова на 91%, ул. Ташкентская - на 93% и новая трамвайная линия - на 89%.
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Директ Бизнес Солюшн - по сути колл-центр, "дочка" ООО «Директ Стар» (Teleperformance Russia). Дабы Вам не гуглить скажу, что выдает инет: «крупная международная компания, предоставляющая услуги телефонного информационного центра (call-центр). на мировом рынке уже более 30 лет, в России представлены с 1999 года». Кому интересно, данные компании - ИНН 7702231594, КПП 771801001, ОГРН 1037700174929, ОКПО 49924709, ген.директор Осина Екатерина Борисовна. 100% учредитель – Люксембург Контакт Сентерз С.А.Р.Л. сайты http://teleperformance.cc/ http://www.teleperformance.ru/ http://www.teleperformance.com Именно сотрудники этой компании присылают Вам однотипные ответы по такому шаблону: «Уважаемый **********! Спасибо за Ваше обращение в Службу Клиентской Поддержки Toyota. [Тут, в серединке письма непосредственно сама суть письма, которую пишут уже для вас: спрашивают Вин, либо просят что-то уточнить, либо пишут, что направлено дилеру и с вами скоро свяжутся] Позвольте еще раз поблагодарить Вас за то, что уделили время, чтобы написать нам. С уважением Имя Фамилия Служба клиентской поддержки Тойота»
Политические проститутки. Проснулись под алкогольной лобби. Прижал их генерал Солодовников. Вот сущность этих депутатов спрашивать народ. О налогах они заботятся. Воровать меньше надо.
Дмитри, Адрей - какие-то новые имена...
Гораздо больше пользы охране труда приносит постоянная деятельность профсоюзов. далеко не каждый работодатель заинтересован в улучшении условий труда
очень странно