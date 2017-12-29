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Экономика и бизнес

В регионе завершается подготовка инфраструктуры к ЧМ

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В настоящее время введены в эксплуатацию три тренировочные площадки: "Восход", "Энергия" и "Металлург". Базы команд готовы на 99% ("Крылья Советов") и на 87% ("Русская охота").

Кроме того, приведены в порядок фасады зданий, парки, скверы, функционирует новый пассажирский терминал аэропорта Курумоч. Информация об этом размещена 29 декабря на сайте областного правительства.

В настоящее время модернизируются городские больницы, а в марте 2018 г. в Самаре будет введена первая пятизвездочная гостиница Lotte.

Ведутся работы на территории, прилегающей к стадиону: введены в эксплуатацию новая электроподстанция, котельная, инженерные сети, водовод, коллектор бытовой канализации и локальные очистные сооружения. Строятся новое пожарное депо и здание МВД, их готовность составляет 75% и 85%, соответственно.

Завершено строительство улицы Арена-2018, Волжский - аэропорт Курумоч, Московское шоссе. Улица Дальняя готова на 91%, ул. Ташкентская - на 93% и новая трамвайная линия - на 89%.

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