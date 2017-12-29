Tele2 свяжет абонентов в новогодние праздники

Tele2 подготовила сеть к дополнительным нагрузкам в преддверии новогодних праздников и готова обеспечить ее бесперебойную работу.
В канун Нового года и праздничных дней января технические специалисты Tele2 подготовили сетевую инфраструктуру к повышенным нагрузкам. Чтобы увеличить пропускную способность сети, оператор активировал дополнительные приемопередатчики и расширил каналы связи между основными сетевыми элементами. Также специалисты компании провели работы по увеличению пропускной способности каналов связи между Tele2 и другими операторами.
Стабильность работы сети обеспечивает в том числе решение SON (Self-Organizing Network), которое компания запустила в 2017 году. Интеллектуальная самоорганизующаяся система уменьшает радиус действия перегруженной станции и увеличивает дальность сигнала соседних. Таким образом она гибко перераспределяет мощности и увеличивает пропускную способность каналов связи, что гарантирует качественные голосовые услуги и передачу данных при повышенных нагрузках на сеть.
При подготовке сети к работе в новогоднюю ночь Tele2 уделила особое внимание и местам массового скопления людей, в том числе центральным площадкам празднования в районах Самары и области.
В настоящее время в зоне уверенного приема сети 2G проживает 82% жителей Самарской области, услуги скоростного интернета 3G доступны 81% населения.
Последние комментарии
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.
Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.
А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.
вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите