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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 свяжет абонентов в новогодние праздники

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 подготовила сеть к дополнительным нагрузкам в преддверии новогодних праздников и готова обеспечить ее бесперебойную работу.

В канун Нового года и праздничных дней января технические специалисты Tele2 подготовили сетевую инфраструктуру к повышенным нагрузкам. Чтобы увеличить пропускную способность сети, оператор активировал дополнительные приемопередатчики и расширил каналы связи между основными сетевыми элементами. Также специалисты компании провели работы по увеличению пропускной способности каналов связи между Tele2 и другими операторами.

Стабильность работы сети обеспечивает в том числе решение SON (Self-Organizing Network), которое компания запустила в 2017 году. Интеллектуальная самоорганизующаяся система уменьшает радиус действия перегруженной станции и увеличивает дальность сигнала соседних. Таким образом она гибко перераспределяет мощности и увеличивает пропускную способность каналов связи, что гарантирует качественные голосовые услуги и передачу данных при повышенных нагрузках на сеть.

При подготовке сети к работе в новогоднюю ночь Tele2 уделила особое внимание и местам массового скопления людей, в том числе центральным площадкам празднования в районах Самары и области.

В настоящее время в зоне уверенного приема сети 2G проживает 82% жителей Самарской области, услуги скоростного интернета 3G доступны 81% населения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:16 По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:15 В 2018 г. на строительство трехуровневой развязки в Тольятти планируется направить 5 млрд рублей

Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.

Леонид Гришин 26 октября 2017 13:04 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.

Андрей Куропаткин 01 августа 2017 11:18 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.

иван гурьянов 27 июля 2017 19:19 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите

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