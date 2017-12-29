Tele2 свяжет абонентов в новогодние праздники

Tele2 подготовила сеть к дополнительным нагрузкам в преддверии новогодних праздников и готова обеспечить ее бесперебойную работу.

В канун Нового года и праздничных дней января технические специалисты Tele2 подготовили сетевую инфраструктуру к повышенным нагрузкам. Чтобы увеличить пропускную способность сети, оператор активировал дополнительные приемопередатчики и расширил каналы связи между основными сетевыми элементами. Также специалисты компании провели работы по увеличению пропускной способности каналов связи между Tele2 и другими операторами.

Стабильность работы сети обеспечивает в том числе решение SON (Self-Organizing Network), которое компания запустила в 2017 году. Интеллектуальная самоорганизующаяся система уменьшает радиус действия перегруженной станции и увеличивает дальность сигнала соседних. Таким образом она гибко перераспределяет мощности и увеличивает пропускную способность каналов связи, что гарантирует качественные голосовые услуги и передачу данных при повышенных нагрузках на сеть.

При подготовке сети к работе в новогоднюю ночь Tele2 уделила особое внимание и местам массового скопления людей, в том числе центральным площадкам празднования в районах Самары и области.

В настоящее время в зоне уверенного приема сети 2G проживает 82% жителей Самарской области, услуги скоростного интернета 3G доступны 81% населения.