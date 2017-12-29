Сотрудники областного спортивно-технического центра ДОСААФ получили зарплату после вмешательства правоохранителей

В понедельник, 25 декабря, следствие прекратило уголовное дело в отношении 50-летнего бывшего начальника ПОУ "Самарский областной комплексный спортивно-технический учебный центр РО ДОСААФ России по Самарской области" Владимира Гольникова, возбужденное в связи с полной невыплатой зарплаты семи сотрудникам свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), сообщили корреспонденту Волга Ньюс в военном следственном отделе СК РФ по Самарскому гарнизону.

Как сообщили в следствии, Гольников руководил учреждением, расположенным на ул. Чкалова в Самаре с 14 сентября 2016 г. по 17 ноября 2017 года.

Согласно действующему законодательству, начальник учреждения должен ежемесячно выплачивать подчиненным зарплату двумя частями через каждые 15 дней. В частности, в соответствии с внутренним приказом, в руководимом Гольниковым учреждении зарплата должна была выплачиваться сотрудникам 13 числа каждого месяца, а аванс - 25 числа.

Но, как установили следователи, зарплату за июль 2017 г. семи сотрудникам начислили, но не выплачивали дольше двух месяцев, что и послужило поводом для возбуждения уголовного дела.

По данным ВСО по Самарскому гарнизону, на допросе в качестве подозреваемого Гольников сообщил, что не выплачивал в полном объеме зарплату сотрудникам из-за плохого финансирования. При этом какого-либо корыстного умысла или иной личной заинтересованности он не имел, а всегда действовал во благо организации.

Пока шло следствие, в октябре зарплата семи работникам, проходившим по делу потерпевшими, была выплачена в полном объеме. В связи с этим Гольников, признавший вину, заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Все семеро потерпевших по делу заявили, что претензий к нему не имеют, и просили прекратить уголовное дело за примирением сторон, согласно ст. 25 УПК РФ.

В итоге следователь ВСО по Самарскому гарнизону учел обстоятельства дела, данные о личности Гольникова и то, что все законные основания для прекращения уголовного дела имелись. 25 декабря он вынес постановление о прекращении дела.