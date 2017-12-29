Сотрудники областного спортивно-технического центра ДОСААФ получили зарплату после вмешательства правоохранителей

В понедельник, 25 декабря, следствие прекратило уголовное дело в отношении 50-летнего бывшего начальника ПОУ "Самарский областной комплексный спортивно-технический учебный центр РО ДОСААФ России по Самарской области" Владимира Гольникова, возбужденное в связи с полной невыплатой зарплаты семи сотрудникам свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), сообщили корреспонденту Волга Ньюс в военном следственном отделе СК РФ по Самарскому гарнизону.
Как сообщили в следствии, Гольников руководил учреждением, расположенным на ул. Чкалова в Самаре с 14 сентября 2016 г. по 17 ноября 2017 года.
Согласно действующему законодательству, начальник учреждения должен ежемесячно выплачивать подчиненным зарплату двумя частями через каждые 15 дней. В частности, в соответствии с внутренним приказом, в руководимом Гольниковым учреждении зарплата должна была выплачиваться сотрудникам 13 числа каждого месяца, а аванс - 25 числа.
Но, как установили следователи, зарплату за июль 2017 г. семи сотрудникам начислили, но не выплачивали дольше двух месяцев, что и послужило поводом для возбуждения уголовного дела.
По данным ВСО по Самарскому гарнизону, на допросе в качестве подозреваемого Гольников сообщил, что не выплачивал в полном объеме зарплату сотрудникам из-за плохого финансирования. При этом какого-либо корыстного умысла или иной личной заинтересованности он не имел, а всегда действовал во благо организации.
Пока шло следствие, в октябре зарплата семи работникам, проходившим по делу потерпевшими, была выплачена в полном объеме. В связи с этим Гольников, признавший вину, заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Все семеро потерпевших по делу заявили, что претензий к нему не имеют, и просили прекратить уголовное дело за примирением сторон, согласно ст. 25 УПК РФ.
В итоге следователь ВСО по Самарскому гарнизону учел обстоятельства дела, данные о личности Гольникова и то, что все законные основания для прекращения уголовного дела имелись. 25 декабря он вынес постановление о прекращении дела.
Последние комментарии
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?
15 000 за зачет.. не слабые расценки в Медицинском. Сколько же стоит тогда экзамен?