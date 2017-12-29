Tele2 выяснила, как звезды влияют на потребление услуг связи

Tele2 с помощью Big Data выявил самый прагматичный знак Зодиака среди абонентов Самарской области. За три квартала 2017 года самым активным пользователем пакетных тарифов среди представителей зодиакальных созвездий стал Скорпион, 47% его представителей выбирают тарифы с включенным объемом минут и гигабайтов.
В этом году при помощи обезличенных данных на основе Big Data оператор проанализировал абонентскую базу Tele2 в Приволжье и собрал статистику по знакам Зодиака. В целом в базе - примерно одинаковое количество представителей всех знаков. При этом деятельные и общительные Скорпионы демонстрируют наибольшую приверженность к пакетным тарифам, проницательные Водолеи оказались самыми верными клиентами и остаются со своим оператором на долгие годы, а харизматичные Козероги готовы рекомендовать любимого оператора родным и близким. Именно эта группа клиентов компании превалирует в абонентской базе и составляет более 37%.
Какие же тарифы наиболее популярны среди абонентов Приволжья? Анализ базы данных показал, что самым востребованным является тарифный план "Мой Онлайн": на него приходится 30% от общего количества новых подключений. Наиболее активные пользователи этого тарифа живут в Чувашии, Марий Эл, Татарстане и Самарской области, что говорит о более высоком потреблении мобильного интернета в этих регионах. Любопытно, что именно на этот тарифный план оператор делал ставку в момент ухода от безлимитного предложения. На базе Big Data был проанализирован профиль активного интернет-пользователя и сконструирован "Мой онлайн", который и на деле стал самым актуальным и выгодным.
Анализ потребляемого трафика также выявил лидеров по объему передачи данных - это Нижегородская область и Республика Татарстан, а Чувашия и Самарская область лидируют по объему интернет-трафика на абонента.
Последние комментарии
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.
Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.
А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.
вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите