Tele2 выяснила, как звезды влияют на потребление услуг связи

Tele2 с помощью Big Data выявил самый прагматичный знак Зодиака среди абонентов Самарской области. За три квартала 2017 года самым активным пользователем пакетных тарифов среди представителей зодиакальных созвездий стал Скорпион, 47% его представителей выбирают тарифы с включенным объемом минут и гигабайтов.

В этом году при помощи обезличенных данных на основе Big Data оператор проанализировал абонентскую базу Tele2 в Приволжье и собрал статистику по знакам Зодиака. В целом в базе - примерно одинаковое количество представителей всех знаков. При этом деятельные и общительные Скорпионы демонстрируют наибольшую приверженность к пакетным тарифам, проницательные Водолеи оказались самыми верными клиентами и остаются со своим оператором на долгие годы, а харизматичные Козероги готовы рекомендовать любимого оператора родным и близким. Именно эта группа клиентов компании превалирует в абонентской базе и составляет более 37%.

Какие же тарифы наиболее популярны среди абонентов Приволжья? Анализ базы данных показал, что самым востребованным является тарифный план "Мой Онлайн": на него приходится 30% от общего количества новых подключений. Наиболее активные пользователи этого тарифа живут в Чувашии, Марий Эл, Татарстане и Самарской области, что говорит о более высоком потреблении мобильного интернета в этих регионах. Любопытно, что именно на этот тарифный план оператор делал ставку в момент ухода от безлимитного предложения. На базе Big Data был проанализирован профиль активного интернет-пользователя и сконструирован "Мой онлайн", который и на деле стал самым актуальным и выгодным.

Анализ потребляемого трафика также выявил лидеров по объему передачи данных - это Нижегородская область и Республика Татарстан, а Чувашия и Самарская область лидируют по объему интернет-трафика на абонента.