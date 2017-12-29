Три человека пострадали при столкновении "десятки" и Lada Largus в Безенчукском районе

В Безенчукском районе 29 декабря, в 9:00 на 6 км дороги от трассы Самара — Волгоград к селам Осинки и Безенчук 29-летний водитель ВАЗ-2110, поворачивая налево столкнулся с попутной Lada Largus под управлением 59-летнего мужчины, совершавшего обгон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной информации полицейских, в ДТП пострадал водитель "десятки" и два его пассажира: 15-летний подросток и 36-летний мужчина.
Последние комментарии
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !
Таких водительниц-горе сразу надо кастрировать от прав управления транспортом. Выставить на площади на общий позор.Пока народ это не сделает - так и будут такие 19 летние чьи-то там детишки или сожительницы ездить задом наперёд и не замечать людей. Это надо было очень умудруться на внутриквартальном, да задним ходом, да ещё и сбить старушку. Это надо голову не иметь вообще. Я бы подумала на месте взрослых людей, которые доверили руль этому созданию без головы... очень бы крепко подумала... видимо одной жертвой старушки дело не закончится... машину угробит и себя...
какое же это крыльцо. крыльцо у него за кормой осталось. это чудо по касательной перелетело через крыльцо перед этим разворотив боковое кирпичное ограждение этого крыльца толщиной в полтора кирпича и далее продолжило трек уже по пешеходной дорожке с креном в 45градусов и двигаясь левой стороной по ограждению этой самой дорожки... слава Богу не было людей ни на крыльце не на дорожке
Как тут то умудрились столкнуться? Эта дорога всегда пустая. Хотя деревенские гоняют по встречке постоянно.
Урод,проблемы создал водителю...