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ДТП Происшествия

Три человека пострадали при столкновении "десятки" и Lada Largus в Безенчукском районе

БЕЗЕНЧУК. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Безенчукском районе 29 декабря, в 9:00 на 6 км дороги от трассы Самара — Волгоград к селам Осинки и Безенчук 29-летний водитель ВАЗ-2110, поворачивая налево столкнулся с попутной Lada Largus под управлением 59-летнего мужчины, совершавшего обгон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

По предварительной информации полицейских, в ДТП пострадал водитель "десятки" и два его пассажира: 15-летний подросток и 36-летний мужчина.

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Олег Арапов 25 декабря 2017 17:31 На Красноглинском шоссе при столкновении с Audi у "четырнадцатой" оторвало заднюю часть кузова

На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !

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Таких водительниц-горе сразу надо кастрировать от прав управления транспортом. Выставить на площади на общий позор.Пока народ это не сделает - так и будут такие 19 летние чьи-то там детишки или сожительницы ездить задом наперёд и не замечать людей. Это надо было очень умудруться на внутриквартальном, да задним ходом, да ещё и сбить старушку. Это надо голову не иметь вообще. Я бы подумала на месте взрослых людей, которые доверили руль этому созданию без головы... очень бы крепко подумала... видимо одной жертвой старушки дело не закончится... машину угробит и себя...

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какое же это крыльцо. крыльцо у него за кормой осталось. это чудо по касательной перелетело через крыльцо перед этим разворотив боковое кирпичное ограждение этого крыльца толщиной в полтора кирпича и далее продолжило трек уже по пешеходной дорожке с креном в 45градусов и двигаясь левой стороной по ограждению этой самой дорожки... слава Богу не было людей ни на крыльце не на дорожке

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Как тут то умудрились столкнуться? Эта дорога всегда пустая. Хотя деревенские гоняют по встречке постоянно.

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