Три человека пострадали при столкновении "десятки" и Lada Largus в Безенчукском районе

В Безенчукском районе 29 декабря, в 9:00 на 6 км дороги от трассы Самара — Волгоград к селам Осинки и Безенчук 29-летний водитель ВАЗ-2110, поворачивая налево столкнулся с попутной Lada Largus под управлением 59-летнего мужчины, совершавшего обгон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной информации полицейских, в ДТП пострадал водитель "десятки" и два его пассажира: 15-летний подросток и 36-летний мужчина.