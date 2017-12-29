Трое участников ОПС торговцев "синтетикой" пойдут под суд

В Куйбышевский районный суд Самары для рассмотрения направлены уголовные дела трех участников сообщества, занимавшегося сбытом синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В 2016 г. СУ У МВД России по Самаре возбудило уголовное дело по факту сбыта запрещенных веществ через Интернет. Во время расследования выяснилось, что не позднее 2013 г. было организовано преступное сообщество и создан интернет-магазин, где продавались синтетические наркотики. Участники ОПС совершили около 14 преступлений.

С тремя подозреваемыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. В отношении них прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение. Поэтому теперь уголовные дела по фактам их участия в преступном сообществе и совершении особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, направлены в суд.