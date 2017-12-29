16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Директора стройкомпании обвинили в мошенничестве на 112 млн рублей У мужчины, ударившего ножом в сердце бойца Росгвардии, выявили манию преследования Следствие не стало возбуждать дело на воспитателя детсада, которая дала ребенку выпить химический раствор Самарец погиб от ножевого ранения, пытаясь защитить родственницу от пьяного сожителя Задержанного в Тольятти члена "ИГИЛ" в Таджикистане приговорили к 20 годам тюрьмы

Преступления Происшествия

Самарского полицейского будут судить за покушение на мошенничество

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 86
Версия для печати

Прокуратура Красноглинского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-полицейского, подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, 27 сентября 2017 г. правоохранителю передали от гражданина 7,5 тыс. руб. за то, чтобы на территории микрорайона могли беспрепятственно находиться и работать иностранцы.

Однако оформление административных материалов, связанных с нарушением миграционного законодательства иностранцами, не входит в должностные обязанности сотрудника полиции. Кроме того, поскольку подозреваемый не успел распорядиться полученными деньгами, так как был задержан, его действия квалифицировали по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество с использованием служебного положения").

Уголовное дело направлено в Красноглинский районный суд.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Нефедов 18 декабря 2017 06:36 Самарскому подростку проломил голову пришедший в школу мужчина

Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.

Иван Иванов 12 декабря 2017 11:41 Самарец на бегу открыл и начал пить украденную бутылку пива

Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!

Самуил Кронштейн 05 декабря 2017 06:01 Подозреваемый в даче взятки полицейскому приехал по звонку мужчин, задержанных с нелегальным алкоголем

В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???

Тени Сварога 07 ноября 2017 13:33 Самарец на бегу открыл и начал пить украденную бутылку пива

это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)

Доn Pеdrо 23 октября 2017 18:31 Следователи задержали заказчика убийства боксера Еремеева

Зам атамана-член ОПГ ?

Фото на сайте

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31