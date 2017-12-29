Самарского полицейского будут судить за покушение на мошенничество

Прокуратура Красноглинского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-полицейского, подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, 27 сентября 2017 г. правоохранителю передали от гражданина 7,5 тыс. руб. за то, чтобы на территории микрорайона могли беспрепятственно находиться и работать иностранцы.

Однако оформление административных материалов, связанных с нарушением миграционного законодательства иностранцами, не входит в должностные обязанности сотрудника полиции. Кроме того, поскольку подозреваемый не успел распорядиться полученными деньгами, так как был задержан, его действия квалифицировали по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество с использованием служебного положения").

Уголовное дело направлено в Красноглинский районный суд.