Жителя Нового Уренгоя, насмерть сбившего сотрудника ДПС в Красноярском районе, отправили в колонию-поселение

В Красноярском районе суд вынес приговор мужчине, насмерть сбившему полицейского, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

9 мая 2017 г. житель Нового Уренгоя в районе 1041 км трассы М-5 сбил находившегося при исполнении инспектора ДПС ГИБДД ОМВД России по Красноярскому району, а также врезался в два автомобиля, в том числе служебную машину ДПС.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему два года лишения свободы в колонии-поселении, а также на три года лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.