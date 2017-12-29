Жителя Нового Уренгоя, насмерть сбившего сотрудника ДПС в Красноярском районе, отправили в колонию-поселение

В Красноярском районе суд вынес приговор мужчине, насмерть сбившему полицейского, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
9 мая 2017 г. житель Нового Уренгоя в районе 1041 км трассы М-5 сбил находившегося при исполнении инспектора ДПС ГИБДД ОМВД России по Красноярскому району, а также врезался в два автомобиля, в том числе служебную машину ДПС.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему два года лишения свободы в колонии-поселении, а также на три года лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Последние комментарии
15 000 за зачет.. не слабые расценки в Медицинском. Сколько же стоит тогда экзамен?
Ну а пенсионные удостоверения килограммами в самаре продают типа фсб не знает, и не только в самаре по всей стране )))) по 300тыс , задолбали фазана лепить народу
Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!