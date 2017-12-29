Жителя Сызрани осудили за хранение дома фальсифицированного алкоголя

В Сызрани суд рассмотрел уголовное дело местного жителя, которого обвиняли в хранении фальсифицированного алкоголя, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
С 1 по 31 мая 2017 г. мужчина хранил у себя дома на ул. Пушкина, 1а контрафактный алкоголь, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По мнению правоохранителей, он собирался сбыть спиртное.
В итоге суд обязал мужчину выплатить штраф 50 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
15 000 за зачет.. не слабые расценки в Медицинском. Сколько же стоит тогда экзамен?
Ну а пенсионные удостоверения килограммами в самаре продают типа фсб не знает, и не только в самаре по всей стране )))) по 300тыс , задолбали фазана лепить народу
Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!