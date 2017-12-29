Жителя Сызрани осудили за хранение дома фальсифицированного алкоголя

В Сызрани суд рассмотрел уголовное дело местного жителя, которого обвиняли в хранении фальсифицированного алкоголя, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

С 1 по 31 мая 2017 г. мужчина хранил у себя дома на ул. Пушкина, 1а контрафактный алкоголь, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По мнению правоохранителей, он собирался сбыть спиртное.

В итоге суд обязал мужчину выплатить штраф 50 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.