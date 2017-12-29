Куйбышевский транспортный прокурор ответил на вопросы предпринимателей

В среду, 27 декабря, в Самаре под председательством Куйбышевского транспортного прокурора состоялось заседание общественного совета по защите прав предпринимателей, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в надзорном ведомстве.
В мероприятии участвовали представители прокуратуры, общественных организаций, представители организаций Самарского транспортного региона.
Предприниматели задали Куйбышевскому транспортному прокурору наболевшие вопросы, решение которых обсудили на форуме.
"Показателем доверия к транспортному прокурору со стороны транспортных предприятий водного, воздушного и железнодорожного транспорта послужило обсуждение остро стоящего вопроса о контролирующих органах, правах предприятий во время проверок, возможности обжалования решений проверяющих", - пояснили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Прокурор дал разъяснения по поступившим вопросам, обозначил наиболее сложные моменты правового поля, возникающие у предпринимателей.
"Проведение подобных мероприятий дает возможность предпринимателям в неформальной обстановке получить ответы на интересующие их вопросы, высказать наболевшие проблемы и найти совместные пути их решения", - сообщают в надзорном ведомстве.
Последние комментарии
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.