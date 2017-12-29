"Крылья Советов" и "Кайрат" договорились о продлении аренды Бато

Футбольные клубы "Крылья Советов" и "Кайрат" договорились о продлении аренды защитника Шелдона Бато. Напомним, футболист, принадлежащий самарскому клубу, выступает за казахстанскую команду на правах аренды с лета 2017 года.

В следующие полгода Бато продолжит выступления за "Кайрат", сообщает официальный сайт клуба.

"В ФНЛ действует жесткий лимит на легионеров, и сейчас мы были вынуждены остановиться на варианте, который устроил и клубы, и футболиста, - продлении аренды в "Кайрате", - отметил Зураб Циклаури. - Шелдон - хороший игрок и довольно неплохо показывает себя в играх за "Кайрат". Мы следим за выступлениями Бато, находимся с ним на связи и вернемся к вопросу дальнейшего продолжения его карьеры летом будущего года".