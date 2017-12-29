Гендиректором ЦСК ВВС назначен Михаил Ничепуренко

С целью стабилизации ситуации в ХК ЦСК ВВС и оперативного обеспечения дальнейшего участия команды в текущем чемпионате ВХЛ на должность гендиректора клуба назначен Михаил Ничепуренко.

Срок полномочий - до 30 апреля 2018, сообщает Твиттер министерства спорта Самарской области.