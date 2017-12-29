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Хоккей Спорт

Гендиректором ЦСК ВВС назначен Михаил Ничепуренко

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С целью стабилизации ситуации в ХК ЦСК ВВС и оперативного обеспечения дальнейшего участия команды в текущем чемпионате ВХЛ на должность гендиректора клуба назначен Михаил Ничепуренко.

Срок полномочий - до 30 апреля 2018, сообщает Твиттер министерства спорта Самарской области.

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