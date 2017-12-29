В аэропорту Курумоч из-за метеоусловий задерживается прибытие нескольких рейсов

В пятницу, 29 декабря, из-за метеоусловий задерживается прибытие в Самару уже нескольких рейсов, об этом говорят данные электронного табло аэропорта Курумоч.

Так, одним из первых задержавшихся с прибытием в Самару из-за метеоусловий стал самолет А-321 рейса U6-808 из Дубая. Его прибытие ожидалось в 16:40, но было передвинуто на 18:30 и, возможно, он не приземлился и в это время. Также задерживается прибытие самолета Л-410 рейса O7-88 из Кирова. По расписанию он должен был сесть в Курумоче в 14:35, но теперь его ожидают в 19:00.

Еще ожидается задержка рейсов из московского аэропорта Шереметьево AF-4888, LO-4461, SU-1214, прилет которых был намечен на 20:30, а теперь ожидается в 21:00.

Также задерживается прилет в Курумоч рейсов SU-1212 и KL-2950 из того же Шереметьево, прибытие которых планировалось в 17:10, а теперь ожидается 30 декабря в 0:15.

Кроме того, задерживается прибытие рейса DP-421 из московского аэропорта Внуково, который ожидался в Курумоче в 21:40, а теперь его ждут 30 декабря в 0:55.

И еще онлайн-табло аэропорта Курумоч сообщает о задержке самолета Л-410 рейса O7-41 из Казани, ожидавшегося в 15:35. Теперь он прибудет, ориентировочно, 30 декабря в 12:05.

Во всех случаях причиной задержки указаны метеоусловия.

Что касается отправки из Самары, то тут ожидается задержка вылетов рейсов KL-3211 и SU-1215 в московский аэропорт Шереметьево, вылет которых планировался в 21:35, а теперь ожидается в 22:30.

Также с задержкой ожидается вылет рейсов в тот же аэропорт столицы SU-1213, KL-3228, AF-4924, LO-4462, которые по расписанию должны были отправиться в путь в 18:15, а могут вылететь 30 декабря в 1:10; и рейс DP-422 в московский аэропорт Внуково, планировавшийся на 22:20, может вылететь 30 декабря, в 1:00. Причиной задержки вылетов из Самары в электронном табло Курумоча указано позднее прибытие воздушных судов.