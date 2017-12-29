16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В аэропорту Курумоч из-за метеоусловий задерживается прибытие нескольких рейсов Вадим Дробиз: "Запретительные меры максимально стимулировали нелегальный рынок алкоголя" На Московском шоссе у пересечения с пр. Кирова на два часа ограничат движение Руководитель "Лиза Алерт": "Наши люди готовы получать зарплату… сном" В Самарской области зафиксировали экстремально высокую температуру воздуха

Общество

В аэропорту Курумоч из-за метеоусловий задерживается прибытие нескольких рейсов

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 111
Версия для печати

В пятницу, 29 декабря, из-за метеоусловий задерживается прибытие в Самару уже нескольких рейсов, об этом говорят данные электронного табло аэропорта Курумоч.

Так, одним из первых задержавшихся с прибытием в Самару из-за метеоусловий стал самолет А-321 рейса U6-808 из Дубая. Его прибытие ожидалось в 16:40, но было передвинуто на 18:30 и, возможно, он не приземлился и в это время. Также задерживается прибытие самолета Л-410 рейса O7-88 из Кирова. По расписанию он должен был сесть в Курумоче в 14:35, но теперь его ожидают в 19:00.

Еще ожидается задержка рейсов из московского аэропорта Шереметьево AF-4888, LO-4461, SU-1214, прилет которых был намечен на 20:30, а теперь ожидается в 21:00.

Также задерживается прилет в Курумоч рейсов SU-1212 и KL-2950 из того же Шереметьево, прибытие которых планировалось в 17:10, а теперь ожидается 30 декабря в 0:15.

Кроме того, задерживается прибытие рейса DP-421 из московского аэропорта Внуково, который ожидался в Курумоче в 21:40, а теперь его ждут 30 декабря в 0:55.

И еще онлайн-табло аэропорта Курумоч сообщает о задержке самолета Л-410 рейса O7-41 из Казани, ожидавшегося в 15:35. Теперь он прибудет, ориентировочно, 30 декабря в 12:05.

Во всех случаях причиной задержки указаны метеоусловия.

Что касается отправки из Самары, то тут ожидается задержка вылетов рейсов KL-3211 и SU-1215 в московский аэропорт Шереметьево, вылет которых планировался в 21:35, а теперь ожидается в 22:30.

Также с задержкой ожидается вылет рейсов в тот же аэропорт столицы SU-1213, KL-3228, AF-4924, LO-4462, которые по расписанию должны были отправиться в путь в 18:15, а могут вылететь 30 декабря в 1:10; и рейс DP-422 в московский аэропорт Внуково, планировавшийся на 22:20, может вылететь 30 декабря, в 1:00. Причиной задержки вылетов из Самары в электронном табло Курумоча указано позднее прибытие воздушных судов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Задворнов 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Dmitry Lakotsenin 26 декабря 2017 10:35 Новый генплан и ПЗЗ Самары презентуют жителям в начале 2018 года

Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

Денис Тихонов 17 декабря 2017 12:52 Штатная работа самарской НФС-2 восстановлена

где её вернули?как не было воды так и нет

Иусов Иусов 15 декабря 2017 08:45 Прививка от нетолерантности: этнический фестиваль в Самаре

ну вот, хоть здесь редактор нормальный.

Фото на сайте

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Рейд против незаконной продажи фейерверков

Рейд против незаконной продажи фейерверков

Самарские школьники отправились на новогоднее представление в Кремле

Самарские школьники отправились на новогоднее представление в Кремле

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31