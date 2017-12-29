В с. Утевка мужчина, лежавший на дороге, попал под колеса "четырнадцатой" и погиб

В Нефтегорском районе 29 декабря, в 19:30, в ДТП погиб пешеход, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В с. Утевка, у дома № 88 на ул. Чапаевской 35-летний водитель "четырнадцатой" сбил 49-летнего мужчину, который, по предварительной версии, лежал на проезжей части в неосвещенном месте. Пострадавший скончался до прибытия медиков.