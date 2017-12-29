Пешеход, упавший под заднее колесо автомобиля, погиб в Волжском районе

В пятницу, 29 декабря, в Волжском районе погиб пешеход, попавший под автомобиль, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 19:00 возле дома № 125 на ул. Советской в с. Подъем-Михайловка водитель Ford сбил 54-летнего мужчину. По словам очевидцев, пешеход находился на обочине, но упал под заднее колесо автомобиля.

От полученных травм пострадавший скончался на месте. По факту ДТП сведется проверка.