ХК "Лада" проиграл ЦСКА - 1:2

В пятницу, 29 декабря, в очередном матче КХЛ тольяттинская "Лада" принимала на своем льду московский ЦСКА.

Тольяттинцы начали встречу без тени робости перед именитым соперником. Первый опасный момент создали хозяева: Денис Зернов, словно экспресс, проследовал по левому флангу, опасно бросил, сам же успел к отбитой Ильей Сорокиным шайбе, но повторный бросок получился неточным. У армейцев запомнился проход Кирилла Капризова — его броску в дальний угол не хватило точности.

И все же счет на 11-й минуте открыла "Лада", реализовавшая большинство: вместо броска у Артема Аляева получилась передача на Игоря Скороходова, который, в свою очередь, отпасовал неприкрытому Георгию Белоусову — щелчок у форварда волжан получился насколько мощным, настолько и точным — 1:0.

В начале второго периода тольяттинцы в одной смене создали два отличных момента: сначала Шейн Харпер на паузе убрал защитника, но Сорокин выручил гостей, а через несколько секунд после броска Кирилла Капустина шайба попала в штангу.

А на 23-й минуте Андрей Светлаков сравнял счет: после его наброса на ворота, шайба, не задев никого, юркнула в сетку между щитков Антона Красоткина - 1:1.

Более того, во втором периоде ЦСКА и вовсе вышел вперед — на 27-й минуте сделал это Капризов - 1:2. Вскоре после броска Василия Стрельцова шайба вновь попала в штангу. В целом же, во второй двадцатиминутке армейцы больше атаковали, но резкие контрвыпады волжан получались достаточно острыми.

В третьем периоде хозяева пытались уйти от поражения, в концовке заменили голкипера шестым полевым игроком, но сравнять счет так и не смогли — 1:2 победа гостей, сообщает официальный сайт клуба.