БК "Самара" победил ЦСКА-2 — 75:64

В пятницу, 29 декабря, в очередном матче баскетбольной Суперлиги БК "Самара" встречался на выезде с ЦСКА-2.

Начало матча осталось за самарцами. Стартовый трехминутный отрезок они выиграли со счетом 12:2, а большая часть набранных очков (8) пришлась на долю Алексея Голяхова. После этого хозяева уже не давали нашей команде столько свободы в нападении, подсократив разницу в счете. Но первая десятиминутка завершилась в пользу "Самары" — 18:14.

Второй период самарцы открыли трехой Максима Числова. И хотя москвичи быстро подобрались на расстояние всего одного точного броска (21:18), к середине периода преимущество нашей команды вновь стало двузначным — 31:20 после результативного прохода Алексея Зозулина. Попадания Дмитрия Головина и Александра Савенкова только укрепили позиции "Самары" — 38:24 за две минуты до большого перерыва. И после обменв точными трехочковыми и штрафными к перерыву соперники подошли при тех же 14 очках разницы — 43:29.

Третья десятиминутка поначалу проходила не очень результативно. Проход Линаса Лекавичуса, треха Алексея Зозулина и бросок со средней Дмитрия Головина — этого нашей команде хватало, чтобы держать хозяев на дистанции в 10-14 очков (50:40 к середине четверти). Только за три минуты до завершения периода москвичи, точно исполнив несколько штрафных подряд, подобрались в счете на 7 очков (52:45). К концу десятиминутки преимущество "Самары" составляло совсе уж незначительные 5 очков (56:51).

За пять минут до конца основного времени матча еще ничего в нем не было ясно: "Самара" по-прежнему была впереди, но всего на 4 очка (63:59). Следующие три минуты оказались решающими. Алексей Голяхов забил издали, Линас Лекавичус — после прохода, а Даниил Синегубов исправил промах партнера. 71:61 за две минуты до финальной сирены — задел, которого оказалось достаточно для победы. 75:64 — 2017 год "Самара" провожает важной победой над лидером чемпионата.

Благодаря этой победе команда уходит на новогодние "каникулы" на третьем месте в таблице. Следующий свой матч "Самара" проведет 8 января: в "МТЛ Арене" она примет "Рязань", сообщает официальный сайт клуба.