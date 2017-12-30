В центре Самары на ул. Ульяновская горел автомобиль

В субботу, 30 декабря, в 03:26 в Центр управления в кризисных ситуация поступила информация о пожаре на ул. Ульяновская в Ленинском районе областного центра, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел автомобиль. 10 пожарных, используя две спецмашины полностью ликвидировали пожар в 03:36. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.