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Преступления Происшествия

Лишенный водительских прав нетрезвый самарец предъявил инспекторам ДПС поддельные документы

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уголовная ответственность грозит ранее судимому жителю Самары за использование поддельного водительского удостоверения, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Подделка заменяла автолюбителю документ, которого он ранее был лишен.

Автомобиль отечественного производства экипаж дорожно-патрульной службы остановил около дома на ул. 6 просека в Промышленном районе областной столицы. Мужчина, управляющий транспортным средством, ехал по дороге, виляя из стороны в сторону. Сотрудники полиции попросили водителя предъявить документы, однако, предъявленное мужчиной водительское удостоверение вызвало сомнение у стражей правопорядка. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель, от которого исходил резкий запах алкоголя, ответил отказом. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что 34-летний мужчина ранее лишен права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом состоянии.

Изъятое водительское удостоверение сотрудники полиции направили на экспертизу, которая подтвердила, что документ подложный. Из собранных материалов следует, что лишенный прав мужчина нашел объявление "умельцев", специализирующихся на изготовлении водительских удостоверений и купил документ. Их личности сейчас устанавливаются.

В настоящее время отделом дознания ОП № 2 Управления МВД России по г. Самаре по признакам преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию" и ч. 3 ст. 327 УК РФ"Использование заведомо подложного документа" возбуждены уголовные дела.

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