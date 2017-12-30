В Самаре пройдет мотопробег Дедов Морозов

В воскресенье, 31 декабря, в Самаре состоится мотопробег байкеров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, сообщает progorodsamara.ru. Участником акции может стать любой желающий, для этого, правда, нужно иметь мототранспорт (с документами на технику и правом управления ею), а также костюм.
Колонна Дедов Морозов и Снегурочек соберется у ТЦ "Русь на Волге" в 12:00, а затем они поедут по Самаре, даря детям сказку, а автомобилистам и пешеходам - хорошее предновогоднее настроение. Организаторами мотопробега в очередной раз выступили байкеры мотоциклетного клуба "Зеленая ворона".
Последние комментарии
что ж куртку Ирине не дали с логотипом?
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет