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Общество

В Самаре пройдет мотопробег Дедов Морозов

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В воскресенье, 31 декабря, в Самаре состоится мотопробег байкеров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, сообщает progorodsamara.ru. Участником акции может стать любой желающий, для этого, правда, нужно иметь мототранспорт (с документами на технику и правом управления ею), а также костюм.

Колонна Дедов Морозов и Снегурочек соберется у ТЦ "Русь на Волге" в 12:00, а затем они поедут по Самаре, даря детям сказку, а автомобилистам и пешеходам - хорошее предновогоднее настроение. Организаторами мотопробега в очередной раз выступили байкеры мотоциклетного клуба "Зеленая ворона".

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