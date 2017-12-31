Дмитрий Азаров: "В 2018 году нам предстоит сделать выбор в пользу успешного развития региона и страны"

В воскресенье, 31 декабря, глава региона Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Новым годом.

"Уходит в историю 2017 год. Для каждого из нас он был отмечен личными событиями и достижениями, радостями и победами, - говорится в поздравлении. - Многое из того, что принес 2017-й, важно для всех, кто живет в Самарской области, считает ее своим домом. Я говорю о переменах, которые произошли в регионе благодаря вашей активности и поддержке".

По словам врио губернатора, власти региона вместе с его жителями задали новый импульс развитию Самарской области, определили цели и задачи, которые предстоит решать вместе. "Мы благоустраивали дворы и общественные пространства. Развивали производства и создавали новые рабочие места. Открывали больницы, школы и детские сады", - сказал руководитель области.

По его словам, еще больше важных и, безусловно, позитивных событий принесет нам год 2018-й. "Мы видим, как много инициатив, касающихся благополучия каждого без исключения гражданина страны, выдвигает президент России Владимир Владимирович Путин. Это создание комфортной городской среды, строительство безопасных и качественных дорог, повышение уровня доходов людей, беспрецедентная поддержка семей с детьми. Самарская область продолжит активную работу по каждому из этих направлений", - отметил Дмитрий Азаров.

Он сообщил, что еще больше ресурсов будет направлено на адресную помощь пенсионерам, ветеранам, людям с ограниченными возможностями здоровья. В обязательном порядке будут поддержаны сельчане, местные товаропроизводители. Все, кто своим трудом преумножает промышленную, научную и культурную славу региона.

"В наступающем году в Самарской области пройдет праздник мирового масштаба - игры чемпионата мира по футболу, - особо подчеркнул глава региона. - Мы уже многое сделали для того, чтобы наверстать упущенное и подготовить город к приему гостей. Уверен, мы достойно примем чемпионат на Самарской земле, встретим десятки тысяч болельщиков со всего мира, проведем это событие на самом высоком уровне".

Дмитрий Азаров напомнил, что в 2018 году всем нам предстоит сделать выбор в пользу успешного развития региона и страны. Избрать президента Российской Федерации. "На каждом из нас лежит огромная ответственность за выбор пути развития страны, за выбор главы государства. Искренне рассчитываю, что каждый гражданин, живущий в Самарской области, исполнит свой долг - ради будущего России, будущего наших детей и внуков", - заявил руководитель области.

Он поблагодарил жителей региона за поддержку, которую чувствует каждый день. "Ваша энергия, жизнелюбие, готовность вместе преодолевать любые сложности дает мне уверенность в том, что мы справимся с любыми задачами. Наш регион должен стать не только одним из самых высокотехнологичных и развитых в стране, но и, главное, - комфортным для жизни. Чтобы людям нравилось здесь жить и работать, воспитывать детей и внуков, чтобы каждый получал поддержку государства в тех вопросах, которые его волнуют больше всего", - обратился к жителям Самарской области врио губернатора.