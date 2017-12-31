В аэропорту Курумоч на 20 часов задержался вылет рейса в Оренбург и на 15 часов в Ижевск

В пятницу, 29 декабря, в международном аэропорту "Курумоч" произошла задержка рейса № УЭ-74 по маршруту "Самара - Оренбург" авиакомпании "Оренбуржье", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, вылет авиарейса ожидался в 16:25, а фактическое время вылета было перенесено на 12:30 уже 30 декабря. То есть время задержки вылета составило 20 часов 5 минут. На рейс был зарегистрирован один пассажир.
В Куйбышевской транспортной прокуратуре отметили, что по указанному факту организована и проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
Также 29 декабря из аэропорта Курумоч вовремя — в 15:45, не вылетел рейс № ORG 37 по маршруту "Самара - Ижевск" авиакомпании "Оренбуржье".
Фактически рейс отправился в путь в 7:00 уже 30 декабря. Время задержки составило 15 часов 15 минут. На рейс зарегистрировано восемь пассажиров.
В Куйбышевской транспортной прокуратуре сообщили, что пассажирам задержанных рейсов в соответствиями требованиями законодательства предоставлялись напитки, горячее питание, а также номера в гостинице. Жалоб от граждан не поступало.
Причина задержки рейсов в прокуратуре называют неблагоприятные метеоусловия.
Последние комментарии
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.