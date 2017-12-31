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В аэропорту Курумоч на 20 часов задержался вылет рейса в Оренбург и на 15 часов в Ижевск

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 29 декабря, в международном аэропорту "Курумоч" произошла задержка рейса № УЭ-74 по маршруту "Самара - Оренбург" авиакомпании "Оренбуржье", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, вылет авиарейса ожидался в 16:25, а фактическое время вылета было перенесено на 12:30 уже 30 декабря. То есть время задержки вылета составило 20 часов 5 минут. На рейс был зарегистрирован один пассажир.

В Куйбышевской транспортной прокуратуре отметили, что по указанному факту организована и проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Также 29 декабря из аэропорта Курумоч вовремя — в 15:45, не вылетел рейс  № ORG 37 по маршруту "Самара - Ижевск" авиакомпании "Оренбуржье".

Фактически рейс отправился в путь в 7:00 уже 30 декабря. Время задержки составило 15 часов 15 минут. На рейс зарегистрировано восемь пассажиров.

В Куйбышевской транспортной прокуратуре сообщили, что пассажирам задержанных рейсов в соответствиями требованиями законодательства предоставлялись напитки, горячее питание, а также номера в гостинице. Жалоб от граждан не поступало.

Причина задержки рейсов в прокуратуре называют неблагоприятные метеоусловия.

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