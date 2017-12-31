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Общество

Скончался солист балета Сергей Воробьев

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На 67-м году жизни скоропостижно скончался ведущий солист балета Самарского академического театра оперы и балета Сергей Воробьев.

Сергей Воробьев окончил Ленинградское хореографическое училище. С 1978 года — солист Куйбышевского театра оперы и балета.

На сцене театра создал десятки ярких музыкальных и сценических образов, среди которых Зигфрид ("Лебединое озеро" П.Чайковского), Альберт ("Жизель" А.Адана), Дроссельмейер ("Щелкунчик" П.Чайковского), Иван ("Конек-горбунок" Ц.Пуни), Эспада ("Дон Кихот" Л.Минкуса) и другие.

Ярко проявил себя в балетах Игоря Чернышева "Ромео и Юлия" (Ромео), "Ангара" (Виктор), "Антоний и Клеопатра" (Антоний). Являлся первым исполнителем партий в балетах "Казнь Степана Разина" и "Помните!".

Волга Ньюс приносит соболезнования супруге артиста Валентине Пономаренко, родным, близким и коллегам Сергея Евгеньевича.

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