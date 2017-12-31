Скончался солист балета Сергей Воробьев

На 67-м году жизни скоропостижно скончался ведущий солист балета Самарского академического театра оперы и балета Сергей Воробьев.
Сергей Воробьев окончил Ленинградское хореографическое училище. С 1978 года — солист Куйбышевского театра оперы и балета.
На сцене театра создал десятки ярких музыкальных и сценических образов, среди которых Зигфрид ("Лебединое озеро" П.Чайковского), Альберт ("Жизель" А.Адана), Дроссельмейер ("Щелкунчик" П.Чайковского), Иван ("Конек-горбунок" Ц.Пуни), Эспада ("Дон Кихот" Л.Минкуса) и другие.
Ярко проявил себя в балетах Игоря Чернышева "Ромео и Юлия" (Ромео), "Ангара" (Виктор), "Антоний и Клеопатра" (Антоний). Являлся первым исполнителем партий в балетах "Казнь Степана Разина" и "Помните!".
Волга Ньюс приносит соболезнования супруге артиста Валентине Пономаренко, родным, близким и коллегам Сергея Евгеньевича.
Последние комментарии
что ж куртку Ирине не дали с логотипом?
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет