В филармонии покажут спектакль "Исповедь души. Изабелла Юрьева"

В воскресенье, 7 января, в 19:00 в Самарской филармонии покажут музыкально-литературный спектакль "Исповедь души. Изабелла Юрьева".
Королева цыганского романса, звезда 1920-40-х годов прожила 100 лет. В ее судьбе было немало радостных и печальных событий. Звание народной артистки России Изабелла Даниловна получила лишь к своему 90-летию, в 1992 году.
Она нигде и ни у кого не училась. До конца своих дней Изабелла Юрьева не знала нот, а все свои песни разучивала по слуху. С ней выступал превосходный аккомпаниатор Семен Каган, и этого было достаточно.
Ее обожали, потом забыли, и на исходе века вспомнили вновь. От нее требовали "осоветить" репертуар, запрещали выступать, заставляли менять текст классических романсов. Пройдет время, и импресарио назовут Изабеллу Юрьеву "Мадам Вечный Аншлаг", — попасть на ее выступление было непросто. За удивительную красоту Изабеллу Даниловну называли "камеей" и "белой цыганкой".
Исполнители спектакля: Оксана Антонова (сопрано), Ирина Цыганова (художественное слово), Елена Кротова (фортепиано), Сергей Коган (скрипка), Валерий Ксенофонтов (гитара), Дмитрий Власенко (баян), Илья Миронов (контрабас). Режиссер Сергей Куранов.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!