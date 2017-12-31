В филармонии покажут спектакль "Исповедь души. Изабелла Юрьева"

В воскресенье, 7 января, в 19:00 в Самарской филармонии покажут музыкально-литературный спектакль "Исповедь души. Изабелла Юрьева".

Королева цыганского романса, звезда 1920-40-х годов прожила 100 лет. В ее судьбе было немало радостных и печальных событий. Звание народной артистки России Изабелла Даниловна получила лишь к своему 90-летию, в 1992 году.

Она нигде и ни у кого не училась. До конца своих дней Изабелла Юрьева не знала нот, а все свои песни разучивала по слуху. С ней выступал превосходный аккомпаниатор Семен Каган, и этого было достаточно.

Ее обожали, потом забыли, и на исходе века вспомнили вновь. От нее требовали "осоветить" репертуар, запрещали выступать, заставляли менять текст классических романсов. Пройдет время, и импресарио назовут Изабеллу Юрьеву "Мадам Вечный Аншлаг", — попасть на ее выступление было непросто. За удивительную красоту Изабеллу Даниловну называли "камеей" и "белой цыганкой".

Исполнители спектакля: Оксана Антонова (сопрано), Ирина Цыганова (художественное слово), Елена Кротова (фортепиано), Сергей Коган (скрипка), Валерий Ксенофонтов (гитара), Дмитрий Власенко (баян), Илья Миронов (контрабас). Режиссер Сергей Куранов.