В Музее модерна прозвучит редкий инструмент — клавесин-спинетино

В субботу, 6 января, в 16:30 в Музее модерна состоится концерт "Cantus Angelicus. Музыка Рождества". Слушателям будет представлен редкий инструмент — клавесин-спинетино работы петербургского мастера Александра Попова по образцу итальянского инструмента ХVII века.

В программе: И. С. Бах, И. Я. Фробергер, Дж. Фрескобальди, Г. Бем, рождественские лютеранские хоралы, ноэли французских композиторов.

Исполнитель — Марина Ишина (Санкт-Петербург) — выпускница кафедры органа, клавесина и карильона СПбГУ (2015). Проходила стажировку в Италии на летней академии Кристофера Стембриджа (Вальвасоне, 2016), во Франции на мастер-курсе Скипа Семпе (Париж, 2017), в Нидерландах на мастер-курсе Ричарда Игарра (Утрехт, 2017). С 2015 года по настоящее время — руководитель студии клавесина и органа творческого объединения "Школа Канторум" (г. Петергоф).

Помимо преподавания, ведет активную концертную и лекционно-просветительскую деятельность. В 2016–2017 годах стала инициатором проекта "Все сочинения Иоганна Якоба Фробергера для клавира в Санкт-Петербурге". Выступает как исполнитель на четырех музыкальных инструментах — органе, клавесине, клавикорде и карильоне.