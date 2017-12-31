В Музее модерна прозвучит редкий инструмент — клавесин-спинетино

В субботу, 6 января, в 16:30 в Музее модерна состоится концерт "Cantus Angelicus. Музыка Рождества". Слушателям будет представлен редкий инструмент — клавесин-спинетино работы петербургского мастера Александра Попова по образцу итальянского инструмента ХVII века.
В программе: И. С. Бах, И. Я. Фробергер, Дж. Фрескобальди, Г. Бем, рождественские лютеранские хоралы, ноэли французских композиторов.
Исполнитель — Марина Ишина (Санкт-Петербург) — выпускница кафедры органа, клавесина и карильона СПбГУ (2015). Проходила стажировку в Италии на летней академии Кристофера Стембриджа (Вальвасоне, 2016), во Франции на мастер-курсе Скипа Семпе (Париж, 2017), в Нидерландах на мастер-курсе Ричарда Игарра (Утрехт, 2017). С 2015 года по настоящее время — руководитель студии клавесина и органа творческого объединения "Школа Канторум" (г. Петергоф).
Помимо преподавания, ведет активную концертную и лекционно-просветительскую деятельность. В 2016–2017 годах стала инициатором проекта "Все сочинения Иоганна Якоба Фробергера для клавира в Санкт-Петербурге". Выступает как исполнитель на четырех музыкальных инструментах — органе, клавесине, клавикорде и карильоне.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!