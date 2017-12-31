Под Самарой у п. Рощинский погиб водитель врезавшейся в стену легковушки

В воскресенье, 31 декабря, на 30 километре Южной обводной дороги около поворота на поселок Рощинский водитель автомобиля "Lada Priora" совершил наезд на препятствие, сообщают в ПСС по Самарской области.
По данным спасателей, сработавшие подушки при столкновении подушки безопасности не спасли жизнь водителю, а деформированный металл кузова заблокировал его тело в салоне.
Для извлечения погибшего из аварийной машины в 5:20 к месту происшествия был направлен поисково-спасательный отряд Самарской области в количестве четырех человек. Используя гидравлические кусачки и разжим, спасателями были срезаны двери и стойки деформированного автомобиля.
В 06:20 работы по ликвидации последствий ДТП были окончены.
Последние комментарии
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !
Таких водительниц-горе сразу надо кастрировать от прав управления транспортом. Выставить на площади на общий позор.Пока народ это не сделает - так и будут такие 19 летние чьи-то там детишки или сожительницы ездить задом наперёд и не замечать людей. Это надо было очень умудруться на внутриквартальном, да задним ходом, да ещё и сбить старушку. Это надо голову не иметь вообще. Я бы подумала на месте взрослых людей, которые доверили руль этому созданию без головы... очень бы крепко подумала... видимо одной жертвой старушки дело не закончится... машину угробит и себя...
какое же это крыльцо. крыльцо у него за кормой осталось. это чудо по касательной перелетело через крыльцо перед этим разворотив боковое кирпичное ограждение этого крыльца толщиной в полтора кирпича и далее продолжило трек уже по пешеходной дорожке с креном в 45градусов и двигаясь левой стороной по ограждению этой самой дорожки... слава Богу не было людей ни на крыльце не на дорожке
Как тут то умудрились столкнуться? Эта дорога всегда пустая. Хотя деревенские гоняют по встречке постоянно.
Урод,проблемы создал водителю...