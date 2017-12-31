Под Самарой у п. Рощинский погиб водитель врезавшейся в стену легковушки

В воскресенье, 31 декабря, на 30 километре Южной обводной дороги около поворота на поселок Рощинский водитель автомобиля "Lada Priora" совершил наезд на препятствие, сообщают в ПСС по Самарской области.

По данным спасателей, сработавшие подушки при столкновении подушки безопасности не спасли жизнь водителю, а деформированный металл кузова заблокировал его тело в салоне.

Для извлечения погибшего из аварийной машины в 5:20 к месту происшествия был направлен поисково-спасательный отряд Самарской области в количестве четырех человек. Используя гидравлические кусачки и разжим, спасателями были срезаны двери и стойки деформированного автомобиля.

В 06:20 работы по ликвидации последствий ДТП были окончены.