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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров в последний день уходящего года посетил стадион Самара Арена

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Последний день 2017 года врио губернатора Дмитрий Азаров начал на главной стройке региона — стадионе Самара Арена.

"Поздравления с наступающим принимает коллектив строителей — работы идут 24/7! Новый год на площадке встретят 500 человек, а уже к 3.01. здесь опять будет 2700 рабочих", сообщает твиттер департамента информационной политики.

Сегодня на стадионе Самара Арена выполняются все виды работ — монтаж кровли и входных групп, отделка, запуск электроснабжения по основной схеме. Уже 2 января строители начнут сооружать деревянно-металлический каркас для парника над футбольным полем.

"Надеюсь, все задуманное в этом проекте будет воплощено в жизнь в сроки, установленые графиком, и с надлежащим качеством. Чтобы наш уникальный стадион достойно принял матчи ЧМ и потом десятилетиями радовал самарцев! С наступающим! — поздравил Дмитрий Азаров.

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