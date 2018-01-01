В Самаре покажут балеты Алексея Ратманского и Юрия Бурлаки

В "КиноВертикали" 15 и 21 января покажут два балета Большого театра.
15 января можно посмотреть "Корсар" Алексея Ратманского и Юрия Бурлаки. Знаменитый спектакль Мариуса Петипа восстановлен по архивным документам известным реставратором балетов Юрием Бурлакой, новая хореография принадлежит Алексею Ратманскому. "Изюминка" спектакля — полномасштабная сцена кораблекрушения, поставленная так едва ли не впервые с 19 века.
Многолюдный, яркий, шумный "Корсар" — балет удивительной красоты и невероятного темперамента. Экзотический как восточный базар, пряный как специи, динамичный как лучшие образцы жанра историй про пиратов. Виртуозные па и лирические дуэты отлично сочетаются здесь с драками и сражениями, и ни один зритель не сможет ответить на вопрос, какая из сцен — знаменитый Оживленный сад или финальное кораблекрушение — потрясла его больше.
"Корсар" часто сравнивают с "Пиратами Карибского моря". Несомненно, это одна из визитных карточек Большого театра, артистам которого свойственны не только чистота и элегантность классического танца, но и яркая, страстная актерская игра.
21 января в кино покажут "Ромео и Джульетту" — балет Алексея Ратманского, поставленный в 2017-м, стал четвертой версией этой истории в Большом (в театре шли спектакли Лавровского, Поклитару и Григоровича). Мировая премьера балета состоялась в 2011 году в Торонто и получила высокие оценки критиков и зрителей, отметивших экспрессивность, музыкальность, драматическую наполненность спектакля и присущую спектаклям Ратманского эмоциональную глубину. "Возможно, история стала менее сентиментальной, но обрела свежее, живое дыхание, у этой истории есть душа", — писала о спектакле канадская пресса.
Последние комментарии
Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду писали нечто подобное в начале 20 века....Но он великий режиссер
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.