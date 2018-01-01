В Самаре покажут балеты Алексея Ратманского и Юрия Бурлаки

В "КиноВертикали" 15 и 21 января покажут два балета Большого театра.

15 января можно посмотреть "Корсар" Алексея Ратманского и Юрия Бурлаки. Знаменитый спектакль Мариуса Петипа восстановлен по архивным документам известным реставратором балетов Юрием Бурлакой, новая хореография принадлежит Алексею Ратманскому. "Изюминка" спектакля — полномасштабная сцена кораблекрушения, поставленная так едва ли не впервые с 19 века.

Многолюдный, яркий, шумный "Корсар" — балет удивительной красоты и невероятного темперамента. Экзотический как восточный базар, пряный как специи, динамичный как лучшие образцы жанра историй про пиратов. Виртуозные па и лирические дуэты отлично сочетаются здесь с драками и сражениями, и ни один зритель не сможет ответить на вопрос, какая из сцен — знаменитый Оживленный сад или финальное кораблекрушение — потрясла его больше.

"Корсар" часто сравнивают с "Пиратами Карибского моря". Несомненно, это одна из визитных карточек Большого театра, артистам которого свойственны не только чистота и элегантность классического танца, но и яркая, страстная актерская игра.

21 января в кино покажут "Ромео и Джульетту" — балет Алексея Ратманского, поставленный в 2017-м, стал четвертой версией этой истории в Большом (в театре шли спектакли Лавровского, Поклитару и Григоровича). Мировая премьера балета состоялась в 2011 году в Торонто и получила высокие оценки критиков и зрителей, отметивших экспрессивность, музыкальность, драматическую наполненность спектакля и присущую спектаклям Ратманского эмоциональную глубину. "Возможно, история стала менее сентиментальной, но обрела свежее, живое дыхание, у этой истории есть душа", — писала о спектакле канадская пресса.