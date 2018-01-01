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Музеи и выставки Культура

В галерее "Виктория" пройдет Фестиваль будущего

САМАРА. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В галерее "Виктория" в рамках выставки "Искусство в воображаемом будущем" 13 января в 15:00 пройдет Фестиваль будущего.

Взрослые и дети будут создавать необычные костюмы с иллюстратором Семеном Шикуновым, строить фантастическую башню с преподавателем архитектуры Ренатой Насыбуллиной, разглядывать виртуальную инсталляцию Михаила Горелова, делиться интересными книгами, слушать футурологическую лекцию от куратора Ильи Саморукова, разыгрывать призы в викторинах и конкурсах. Посетители также узнают, каким искусство будущего видят самарские художники, а "вишенкой на торте" станет музыкальное выступление инди-рок-группы "Subway Sporno".

Весь день в галерее будет работать кафе, мастера которого помогут украсить новогодние пряники.

Билет на фестиваль стоит 200 рублей, льготный - 100 рублей.

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