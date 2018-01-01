В галерее "Виктория" пройдет Фестиваль будущего

В галерее "Виктория" в рамках выставки "Искусство в воображаемом будущем" 13 января в 15:00 пройдет Фестиваль будущего.
Взрослые и дети будут создавать необычные костюмы с иллюстратором Семеном Шикуновым, строить фантастическую башню с преподавателем архитектуры Ренатой Насыбуллиной, разглядывать виртуальную инсталляцию Михаила Горелова, делиться интересными книгами, слушать футурологическую лекцию от куратора Ильи Саморукова, разыгрывать призы в викторинах и конкурсах. Посетители также узнают, каким искусство будущего видят самарские художники, а "вишенкой на торте" станет музыкальное выступление инди-рок-группы "Subway Sporno".
Весь день в галерее будет работать кафе, мастера которого помогут украсить новогодние пряники.
Билет на фестиваль стоит 200 рублей, льготный - 100 рублей.
Последние комментарии
Красотища. Была недавно в Киеве на ювелирной выставке - Злато.юа покорили - ооочень много экспонатов очень красивых
Хороший художник и достойные работы!
Полезное мероприятие, думаю найдет отзыв среди самарцев)
Молодца, Никас! Как всегда улыбнул)
Знаковое мероприятие для Самары. Жалко, что мало осталось от Казарм Александрийского гусарского полка. Но это уже другая история и другие персоналии(