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Кино Культура

В "Художественном" покажут фильм "Последний портрет" о закате жизни Альберто Джакометти

САМАРА. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первый четверг после праздников, 11 января, в 19:00 Клуб любителей кинематографа и медиаискусств "Треугольник" в ЦРК "Художественный" приглашает на премьеру фильма Стэнли Туччи "Последний портрет" ("Final Portrait").

Режиссер британского драматического фильма "Последний портрет" - американский актер, кинопродюсер и режиссер Стэнли Туччи, номинант и двукратный лауреат премии "Золотой глобус" и премии "Эмми", номинант на премию "Оскар" и премию Британской киноакадемии. Стэнли Туччи - актер, не в первый раз садящийся в кресло режиссера.

Картина "Последний портрет" стала его пятой полнометражной работой. Фильм Туччи глазами Джеймса Лорда рассматривает трогательную и неординарную дружбу между двумя мужчинами, открывая уникальное проникновение в сущность красоты, разочарования, глубокомыслия и хаотичный порой художественный процесс. В основу картины "Последний портрет" легла книга "Портрет Джакометти", написанная Джеймсом Лордом в 1965 году. 

Съемки проходили в окрестностях Лондона и были закончены за четыре недели. Главные роли в фильме исполнили актеры Арми Хаммер и Джеффри Раш. Джеффри Раш играет роль Альберто Джакометти, Арми Хаммер - американского искусствоведа Джеймса Лорда. 

Мировая премьера фильма "Последний портрет" состоялась 11 февраля 2017 года на Берлинском международном кинофестивале. 

Картина рассказывает о закате жизни одного из виднейших художников ХХ века - Альберто Джакометти. Париж начала 1960-х, Альберто Джакометти окружен признанием коллег, интересом любовницы и ревностью жены. Чахнущий над своими доходами и уставший от предсказуемой жизни, художник находит покой в компании Джеймса Лорда - позирующего ему критика. Запланированный портрет не готов и через две недели: двое проводят много времени вместе, обсуждают искусство и работу, дышат свежим воздухом города на Сене. 

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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