В "Художественном" покажут фильм "Последний портрет" о закате жизни Альберто Джакометти

В первый четверг после праздников, 11 января, в 19:00 Клуб любителей кинематографа и медиаискусств "Треугольник" в ЦРК "Художественный" приглашает на премьеру фильма Стэнли Туччи "Последний портрет" ("Final Portrait").

Режиссер британского драматического фильма "Последний портрет" - американский актер, кинопродюсер и режиссер Стэнли Туччи, номинант и двукратный лауреат премии "Золотой глобус" и премии "Эмми", номинант на премию "Оскар" и премию Британской киноакадемии. Стэнли Туччи - актер, не в первый раз садящийся в кресло режиссера.

Картина "Последний портрет" стала его пятой полнометражной работой. Фильм Туччи глазами Джеймса Лорда рассматривает трогательную и неординарную дружбу между двумя мужчинами, открывая уникальное проникновение в сущность красоты, разочарования, глубокомыслия и хаотичный порой художественный процесс. В основу картины "Последний портрет" легла книга "Портрет Джакометти", написанная Джеймсом Лордом в 1965 году.

Съемки проходили в окрестностях Лондона и были закончены за четыре недели. Главные роли в фильме исполнили актеры Арми Хаммер и Джеффри Раш. Джеффри Раш играет роль Альберто Джакометти, Арми Хаммер - американского искусствоведа Джеймса Лорда.

Мировая премьера фильма "Последний портрет" состоялась 11 февраля 2017 года на Берлинском международном кинофестивале.

Картина рассказывает о закате жизни одного из виднейших художников ХХ века - Альберто Джакометти. Париж начала 1960-х, Альберто Джакометти окружен признанием коллег, интересом любовницы и ревностью жены. Чахнущий над своими доходами и уставший от предсказуемой жизни, художник находит покой в компании Джеймса Лорда - позирующего ему критика. Запланированный портрет не готов и через две недели: двое проводят много времени вместе, обсуждают искусство и работу, дышат свежим воздухом города на Сене.