Самарец, севший повторно за руль пьяным, стал фигурантом уголовного дела

В Промышленном районе Самары инспекторы ДПС за нарушение правил дорожного движения, остановили автомобиль Lada. За рулем находился 23-летний местный житель.

При общении полицейские заметили, что от водителя исходит резкий запах алкоголя, и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила: автомобилист сел за руль в нетрезвом состоянии.

Из собранных материалов следует, что в сентябре 2017 г. автолюбитель привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения" и лишен права управления транспортными средствами.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.