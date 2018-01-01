16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Похвистневском районе мужчина был задержан при попытке сдать краденые вещи в ломбард Самарец, севший повторно за руль пьяным, стал фигурантом уголовного дела Лишенный водительских прав нетрезвый самарец предъявил инспекторам ДПС поддельные документы Директора стройкомпании обвинили в мошенничестве на 112 млн рублей У мужчины, ударившего ножом в сердце бойца Росгвардии, выявили манию преследования

Преступления Происшествия

Самарец, севший повторно за руль пьяным, стал фигурантом уголовного дела

САМАРА. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати

В Промышленном районе Самары инспекторы ДПС за нарушение правил дорожного движения, остановили автомобиль Lada. За рулем находился 23-летний местный житель.

При общении полицейские заметили, что от водителя исходит резкий запах алкоголя, и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила: автомобилист сел за руль в нетрезвом состоянии.

Из собранных материалов следует, что в сентябре 2017 г. автолюбитель привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения" и лишен права управления транспортными средствами.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Нефедов 18 декабря 2017 06:36 Самарскому подростку проломил голову пришедший в школу мужчина

Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.

Иван Иванов 12 декабря 2017 11:41 Самарец на бегу открыл и начал пить украденную бутылку пива

Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!

Самуил Кронштейн 05 декабря 2017 06:01 Подозреваемый в даче взятки полицейскому приехал по звонку мужчин, задержанных с нелегальным алкоголем

В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???

Тени Сварога 07 ноября 2017 13:33 Самарец на бегу открыл и начал пить украденную бутылку пива

это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)

Доn Pеdrо 23 октября 2017 18:31 Следователи задержали заказчика убийства боксера Еремеева

Зам атамана-член ОПГ ?

Фото на сайте

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4