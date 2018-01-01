В Похвистневском районе мужчина был задержан при попытке сдать краденые вещи в ломбард

В полицию Похвистнева обратилась жительница г. Самары с заявлением о том, что из принадлежащего ей дома, находящегося в с. Малый Толкай Самарской области, было похищено имущество на сумму 11 тыс. руб, сообщает облГлавк.
В ходе общения с заявительницей полицейские выяснили количество, основные характеристики и наименование похищенного имущества, примерный промежуток времени, когда могла быть совершена кража.
С целью обнаружения и сбора первичной информации, следственно-оперативная группа выехала на место происшествия. Опросив соседей, где расположен дом потерпевшей, изучив обстановку места происшествия, полицейские установили: злоумышленник, разбив окно, проник в жилое помещение, откуда похитил приёмник к спутниковой антенне, цифровой спутниковый приёмник с кабелем, четыре пульта дистанционного управления, веб-камеру и автомобильный обогреватель с прикуривателем.
В ходе работы над поступившим заявлением, сотрудники полиции подготовили и распространили ориентировку на похищенное имущество, проверили места возможного сбыта краденого, а также местонахождение лиц, проживающих в районе совершения кражи, ранее судимых за аналогичные преступления.
Результаты оперативных мероприятий позволили установить, что к преступлению может быть причастен ранее судимый за кражу 39-летний местный житель, который был задержан правоохранителями при попытке сдать имущество, схожее по ориентировке с похищенным, в ломбард в г. Похвистнево.
По признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража" возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!
В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?