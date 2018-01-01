В Похвистневском районе мужчина был задержан при попытке сдать краденые вещи в ломбард

В полицию Похвистнева обратилась жительница г. Самары с заявлением о том, что из принадлежащего ей дома, находящегося в с. Малый Толкай Самарской области, было похищено имущество на сумму 11 тыс. руб, сообщает облГлавк.

В ходе общения с заявительницей полицейские выяснили количество, основные характеристики и наименование похищенного имущества, примерный промежуток времени, когда могла быть совершена кража.

С целью обнаружения и сбора первичной информации, следственно-оперативная группа выехала на место происшествия. Опросив соседей, где расположен дом потерпевшей, изучив обстановку места происшествия, полицейские установили: злоумышленник, разбив окно, проник в жилое помещение, откуда похитил приёмник к спутниковой антенне, цифровой спутниковый приёмник с кабелем, четыре пульта дистанционного управления, веб-камеру и автомобильный обогреватель с прикуривателем.

В ходе работы над поступившим заявлением, сотрудники полиции подготовили и распространили ориентировку на похищенное имущество, проверили места возможного сбыта краденого, а также местонахождение лиц, проживающих в районе совершения кражи, ранее судимых за аналогичные преступления.

Результаты оперативных мероприятий позволили установить, что к преступлению может быть причастен ранее судимый за кражу 39-летний местный житель, который был задержан правоохранителями при попытке сдать имущество, схожее по ориентировке с похищенным, в ломбард в г. Похвистнево.

По признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража" возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.