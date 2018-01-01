Дарья Касаткина проиграла Кайе Канепи в первом круге теннисного турнира в Брисбене

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина проиграла эстонке Кайе Канепи (Q) в первом круге теннисного турнира в Брисбене, призовой фонд которого составляет $ 1 млн, пишет championat.com.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу 32-летней спортсменки.

Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. Канепи сделала 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 11.

На счету Касаткиной 1 подача навылет, 7 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.