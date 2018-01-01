Ранним утром в одном из домов Самары горел лифт

В понедельник, 1 января, в 5:38 в одном из домов на пр. Кирова горела кабина лифта, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Площадь пожара составила 4 кв м. На тушение возгорания выезжали пожарные подразделения в составе 25 человек личного состава и семи единиц техники.

Пожар ликвидирован в 6:01. Его причина и ущерб устанавливается.