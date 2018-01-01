Мужчина вылил на самарчанку кастрюлю кипятка и украл сумку с телефоном

В полицию Самары поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении к ним с ожогами 48-летней местной жительницы. Характер причиненных повреждений свидетельствовал о том, что пострадавшая обварилась кипятком.
Однако по результатам общения с женщиной у полицейских появились сомнения по поводу обстоятельств произошедшего. Сотрудники уголовного розыска располагали сведениями о том, что вместе с потерпевшей в квартире проживала ее дочь с сожителем.
Данный гражданин не раз попадал в поле зрения полицейских, в том числе за совершение разбойного нападения. За неимением официального источника доходов, 30-летний мужчина каждый раз брал деньги у своей возлюбленной. Однако в ходе отработки имеющихся сведений сотрудники полиции выяснили: поток денежных средств прекратился, когда молодая женщина попала в больницу.
Из собранных материалов следовало, что после этого в один из дней у хозяйки квартиры произошел конфликт с сожителем дочери. Узнав об этом, полицейские решили поговорить с пострадавшей повторно и разузнать о причинах ссоры.
В итоге оказалось, что женщина умолчала об истинных обстоятельствах инцидента, в ходе которого обожглась кипятком. Из собранных впоследствии материалов следовало, что сожитель дочери потребовал у 48-летней женщины деньги. Получив отказ, мужчина разозлился, схватил с плиты кастрюлю с кипящей водой, вылил жидкость на плечо своей "тещи", после чего схватил ее сумку и выбежал из квартиры. Кроме ручной клади, как позже выяснили оперативники, добычей злоумышленника стал сотовый телефон пострадавшей, который затем сдал в ломбард.
На днях сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий задержали подозреваемого в совершении преступления. В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации "Разбой", возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает облГлавк.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!
В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?