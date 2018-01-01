Мужчина вылил на самарчанку кастрюлю кипятка и украл сумку с телефоном

В полицию Самары поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении к ним с ожогами 48-летней местной жительницы. Характер причиненных повреждений свидетельствовал о том, что пострадавшая обварилась кипятком.

Однако по результатам общения с женщиной у полицейских появились сомнения по поводу обстоятельств произошедшего. Сотрудники уголовного розыска располагали сведениями о том, что вместе с потерпевшей в квартире проживала ее дочь с сожителем.

Данный гражданин не раз попадал в поле зрения полицейских, в том числе за совершение разбойного нападения. За неимением официального источника доходов, 30-летний мужчина каждый раз брал деньги у своей возлюбленной. Однако в ходе отработки имеющихся сведений сотрудники полиции выяснили: поток денежных средств прекратился, когда молодая женщина попала в больницу.

Из собранных материалов следовало, что после этого в один из дней у хозяйки квартиры произошел конфликт с сожителем дочери. Узнав об этом, полицейские решили поговорить с пострадавшей повторно и разузнать о причинах ссоры.

В итоге оказалось, что женщина умолчала об истинных обстоятельствах инцидента, в ходе которого обожглась кипятком. Из собранных впоследствии материалов следовало, что сожитель дочери потребовал у 48-летней женщины деньги. Получив отказ, мужчина разозлился, схватил с плиты кастрюлю с кипящей водой, вылил жидкость на плечо своей "тещи", после чего схватил ее сумку и выбежал из квартиры. Кроме ручной клади, как позже выяснили оперативники, добычей злоумышленника стал сотовый телефон пострадавшей, который затем сдал в ломбард.

На днях сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий задержали подозреваемого в совершении преступления. В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации "Разбой", возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает облГлавк.